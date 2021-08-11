Angora Halı, ALG Spor’un forma sponsoru oldu

Haskan Şirketler Grubu’nun bünyesinde faaliyet gösteren Angora Halı ile Kadınlar 1. Lig’de mücadele eden Gaziantep Futbol Takımı ALG Spor arasında 2021-2022 sezonu için forma sponsorluk anlaşması imzalandı.

Birçok alanda yaptıkları yatırımlarla Gaziantep ve ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunan HASKAN Şirketler Grubu, bünyesinde bulunan Angora Halı aracılığıyla Kadınlar 1. Lig’de mücadele eden Gaziantep Futbol Takımı ALG Spor’a forma sponsoru oldu. Sponsorluk imza töreninde konuşan HASKAN Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gürkan Bayram, sponsorluğun hayırlara vesile olmasını dileyerek, ALG Spor Kulübüne yeni sezonda başarılar diledi. ALG Spor Kulüp Başkanı Ali Gözcü ise sponsorluk anlaşmasından dolayı HASKAN Şirketler Grubuna teşekkür etti.

“Başarılar diliyorum”

İmza töreninde konuşan Haskan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gürkan Bayram, ALG Sporun hedefi olan şampiyonluk maratonunda başarılar dileyerek, " Büyük bir gururla sponsorluğunu yürüttüğümüz ALG Spor kulübü ile bu yılda yine sponsorluk anlaşması imzaladık. Geçen sezon şanssız bir şekilde şampiyonluğu kaçırmıştık. İnşallah, bu yıl şampiyon olma hedefiyle mücadele edeceğiz. Ben şimdiden hem kulüp başkanımıza ve sporcu arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. İnşallah, Türk Sporuna, Türk Kadınına yakışır bir şekilde mücadele ederek şampiyonluk hedeflerine ulaşacaklarına inanıyorum. Sponsorluk anlaşmamızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü ise, sponsorluk anlaşmasından dolayı HASKAN Şirketler Grubuna teşekkür ederek, "Zorlu pandemi şartlarına rağmen bizlere desteklerini esirgemeyen Angora Halı’ya dolayısıyla HASKAN Şirketler Grubuna teşekkürlerimi sunuyorum. Biz geçtiğimiz sezona iddialı bir girişi yaptık ama maalesef istediğimiz şekilde lig oynatılmadı. Çok dar kapsamda, turnuva şeklinde oynatıldı. Tabi turnuva şeklinde oynandığı zaman bazen takımlar kendi gücünü tam anlamıyla ortaya koyamıyor. İnşallah, bu yıl lig gel-gitli normal statüde oynanır. Geçen sezondan takımımızda kalmasını istediğimiz oyuncularla bu yıl tekrardan sözleşme imzaladık. Aynı zamanda 7 oyuncu transferi gerçekleştirdik ve transfer ettiğimiz oyuncuların birçoğu aynı zamanda milli takımda görev alıyorlar. Aynı zamanda sezon başında teknik direktörlük görevi için Hasan Vural ile anlaştık. Her zaman olduğu gibi bu yılda şampiyonluk hedefiyle lige başlayacağız. İnşallah, şampiyon oluruz. Angora Halı ve HASKAN Grubuna sponsorluktan dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.

Yapılan sponsorluk anlaşmasının ardından ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, Haskan Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gürkan Bayram’a imzalı forma hediye etti.

Gaziantep Polisgücü Hokey takımında sponsorluğu devam ediyor

Spora ve sporcuya destek olmaya devam eden Hasan Gürkan Bayram başkanlığındaki HASKAN Şirketler Grubu bünyesindeki Bayteks tekstilde Avrupa Şampiyonu Gaziantep Polisgücü bayan ve erkek hokey takımında sponsorluğunu yapmaya devam ediyor.