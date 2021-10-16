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Anestezi Günü’nde çiçekli kutlama

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde Dünya Anestezi Günü, anestezi teknikerlerine çiçek verilerek kutlandı.

GAZİANTEP 16.10.2021, 14:31
Anestezi Günü’nde çiçekli kutlama

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde Dünya Anestezi Günü, anestezi teknikerlerine çiçek verilerek kutlandı.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Ağdağ ve Başhemşire Ayşe Koç, Dünya Anestezi Günü nedeniyle hastanede görev yapan Anestezi ve Reanimasyon Uzman Dr. Ali Şeker ve anestezi teknikerlerine çiçekvererek, Dünya Anestezi Günü’nü kutladı. Solunum ve dolaşım gibi hayati fonksiyonların izlenmesi ve anında acil müdahale edilebilmesi açısından anestezinin büyük önem arz ettiğini dile getiren Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Ağdağ, “Anestezi uzman hekimiyle, teknikeriyle, teknisyeni ile, hemşiresiyle bir ekip işidir. Ve bu ekip tüm diğer disiplinlerle iş birliği içinde çalışır. Biz de, böyle hayati bir görevi üstlenen ekibimize bu özel günde teşekkür etmek istedik’’ dedi.

ANKA Hastanesi yönetimine bu nazik davranışı için teşekkür eden Dr. Ali Şeker ise, “Bu hayati önem taşıyan görevi üstlenirken destek ve iş birliği çok önemli. Cerrahi tedavisinin başarısı multidisipliner yaklaşımla anestezi ve cerrahi ekiplerinin iş birliği ile mümkün. Bu nedenle büyük bir özveri ile çalışan tüm ekip arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum ve günlerini kutluyorum’’ dedi.

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