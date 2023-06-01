Ana sınıfı öğrencileri, şenlikli havasında mezun oldu

Ana Sınıfları Yıl Sonu Şenliği programında öğrencilerin ilk mezuniyet heyecan ve mutluluğunu paylaşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Ama diğer taraftan sanat, sportif etkinlikler de en az o dersleri kadar önemli" dedi.

Merveşehir Stadyumu’nda düzenlenen Ana Sınıfları Yıl Sonu Şenliği etkinliğine Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yusuf Alçık, mezun olacak ana sınıfı öğrencileri, öğretmenler ve veliler katıldı. Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren aile merkezleri içerisinde yer alan 48 ana sınıfından 810 öğrencinin katıldığı şenlikte geleneksel çocuk oyunları, beceri koordinasyon parkurları, oyun parkı etkinlikleri, akıl ve zeka oyunları, çeşitli boyama etkinlikleri, ve görsel reaksiyon oyunları, çocuk zumbası ve drama etkinlikleri gerçekleştirildi. Katılımcı tüm öğrencilere, yiyecek ve içecek ikramlarının yanı sıra kumbara ve kupa bardak armağan edildi.

Çocukların ve velilerin heyecan ve mutluluklarını paylaşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, etkinliğe katılan çocukların yüzlerini boyadı, onlarla birlikte oyun oynadı.

“Ana sınıfları, bizim için de çok büyük bir değer taşıyor”

Programda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile beraber kurumlararası iş birliği çerçevesinde yıllardır devam ettirmiş olduğumuz aile merkezlerimizdeki ana sınıflarımızın yıl sonu etkinliğinde bugün beraberiz. Aslında şu ana kadar bu etkinlikleri genelde salonlarda yapıyorduk. Fakat bugün bir şenlik havasında olsun istedik. Geçmiş dönemlerdeki pandemiden kaynaklanan sıkıntılarımız oldu. Depremden kaynaklanan sıkıntılarımız oldu. Çocuklarımız, açık alanda enerjilerini boşaltabilsin, buradaki etkinliklerde eğlensinler diye böyle bir etkinliği arkadaşlarımız uygun görmüş. Benim de çok hoşuma gitti. Özellikle çocuklarımızın akademik eğitimi, hepimiz için önemli. Ama diğer taraftan sanat, sportif etkinlikler de en az o dersleri kadar önemli. Ben de bir veli olarak şuna inanıyorum ki okul çağından önce ana sınıfındaki eğitim, ilerideki eğitimlerini çok etkiliyor. Aile merkezlerimizde hayata geçirmiş olduğumuz bu ana sınıfları, bizim için de çok büyük bir değer taşıyor. Velilerimizin desteğiyle çocuklarımızın daha nitelikli gelişebilmesi adına bu etkinlikleri devam ettiriyoruz. Bu konuda hem Halk Eğitim Merkezi’nden almış olduğumuz destek, diğer taraftan Milli Eğitim Müdürlüğümüzün bize vermiş olduğu destekler var. Farkımız yoktur. Milletin kaynakları, millete hizmet ediyor. O açıdan çok rahatız. Amacımız; hiçbir çocuğumuz, okul öncesi eğitimden geri kalmasın. Bu okul öncesi eğitim, yalnızca sınıflarda, dar alanlarda olmasın. Bu şekildeki sportif etkinliklerle daha aktif hale gelsin. Bunun yanı sıra ilkokullarımızda yine ‘Önce Öğren Sonra Eğlen’ projesi etkinliklerini devam ettiriyoruz. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur, mantığıyla hareket ederek çocuklarımızın akademik çalışmalarının yanında aynı zamanda birer sporcu olarak yetişmesini sağlıyoruz. Ki çok şükür velilerimizin vermiş olduğu destekle bugün Gaziantep’ten yüzmede dünya şampiyonları, Avrupa şampiyonları çıkarttık. Baskette, satrançta, milli sporcular çıkarttık. Bu, şehrimiz için ve ülkemiz için çok önemli bir değer. Bunu devam ettirebilmek adına altlığını oluşturan bu şenlik, hakikaten çok güzel bir organizasyon. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza, öğretmenlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Saygıdeğer velilerimizin vermiş olduğu destek için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.