Ameliyatsız kalp kapağı değişti sağlığına kavuştu

Gaziantep’te 85 yaşındaki bir bayan hasta, ameliyatsız yöntem ile kalp kapağı değiştirildi.

Liv Hospital Gaziantep Hastanesi Kardiyoloji kliniğine ciddi aort darlığı ile yatırılan 85 yaşındaki bayan hasta, ilerlemiş yaşı nedeniyle açık ameliyat yapılamayına anjiografik yöntemle kalp kapakçığı değiştirildi. Kardiyoloji Uzmanı Asc Prof. Musa Çakıcı önderliğinde ekip tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyon ile bayan hasta sağlığna kavuştu.

Son yıllarda girişimsel kardiyoloji alanındaki yeni uygulamalar baş döndürücü hızla ilerlemekte; bu sayede uzun yıllardır kapak hastalıklarının bazı tipleri sadece açık kalp ameliyatları ile tedavi edilebilirken özellikle ameliyat riski yüksek olan hastalar da ameliyatsız olarak tedavi edilebilir hale geldiğini belirten Asc Prof. Çakıcı, ameliyatsız anjiografik yöntem ile aort kapağı değişimi olarak bilinen Trancotheter Aortic Value implantation (TAVİ) hakkında bilgi verdi.

Çakıcı, "Aort kapak darlığı ileri yaşlarda en sık görülen kapak hastalığı olup tedavisi önceki yıllarda sadece açık kalp ameliyatı ile yapılmaktaydı. Son yıllarda ise açık kalp ameliyatına gerek kalmadan aort kapağı anjiografik olarak değiştirilebilmektedir. Bu sayede hastalar açık kalp ameliyatının sebep olacağı yüksek risklere maruz kalmadan TAVİ yöntemi ile konforlu bir şekilde tedavi olabilmektedir. Liv hospital Gaziantep hastanesi kardiyoloji kliniğine ciddi aort darlığı ile yatırılan 85 yaşındaki bayan hastamızın aort kapağı çok hasarlı idi ve değiştirilmesi gerekiyordu. Ancak hastanın ileri yaşı sebebi ile açık kalp ameliyatı olma şansı yoktu. Hastanın kalp kapağını TAVİ yöntemi ile değiştirdik. Başarılı sonuçlanan işlemin ardından hastayı 3. gününde taburce ederek, sağlığına kavuşturduk. Liv Hospital Gaziantep Hastanesi tüm Güneydoğu Anadolu bölgesine hizmet verebilmek üzere tasarlanmış en ileri düzeyde teknolojik tıbbi malzemeler ve cihazlar ile donatılmış bir hastane olup adeta bölgemize hediye olarak hizmete sunulmuş bir hastanedir" dedi.

Musa Çakıcı, ileri yaştaki kalp hastalarının umudu haline gelen hizmetin sağlanmasında emeği geçen Mlp Care Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dr. Muharrem Usta, iştirakçi Maruf Yeşilmen, Liv Hospital Gaziantep Hastanesi Genel Müdürü Dr. Murat Bilbay ve Başhekim Uzm. Dr. Fatih Yendi ile hastanemiz personeline teşekkür etti.