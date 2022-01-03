Alzaymır hastalarına piyano eğitimiyle hafıza jimnastiği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne (GBB) bağlı Moral Evi’nde tedavi gören alzaymır hastaları, piyano eğitimi alarak hafıza jimnastiği yapıyor, unutkanlık problemini müzik terapisiyle yavaşlatıyor.

GBB Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Moral Evi, verdiği piyano eğitimiyle danışanlarına keyifli bir terapi hizmeti sunuyor ve halk arasında yaşlılık hastalığı olarak bilinen alzaymırın ilerlemesinin önüne geçiliyor.

Moral Evi’nde düzenlenen müzikli terapilerin yanı sıra iş-uğraş atölyesi, akıl ve zekâ oyunları, fizik tedavi ve rehabilitasyon, spor, psikolojik destek, moral motivasyon çalışmaları gibi aktivitelerle de danışanların günlük sosyalleşme ve tedavi ihtiyacı sağlanıyor.

“Enstrüman eğitimi, alzaymıra karşı en iyi terapilerden biri”

Danışanlar için hazırlanan piyano eğitimi hakkında konuşan Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay, eskiden bilinen, dinlenen şarkıların hastalarda eski hatıraları anımsamayı sağladığına dair çalışmaların mevcut olduğunu belirterek, “Bizim danışanlarımız genel itibariyle birinci ve ikinci evre alzaymır hastalarından oluşuyor. Müzik, danışanlarımızı buluşturduğumuz terapi yöntemlerinden sadece biri. Ancak en önemlilerinden de birisi. Müzikli terapiyle ileri evre alzaymır hastalarına bile tekrar bazı şeyleri kazandırmak ve öğretmek mümkün. Dolayısıyla enstrüman çalmayı bilen bir alzaymır hastasının yapacağı hafıza jimnastiği çok daha faydalı olacaktır” diye konuştu.