Altunkaya’nın markalarını yapay zekalı robot tanıttı

Dubai’de düzenlenen Gulgood 2022 gıda fuarına katılan Altunkaya Şirketler Grubu’nun standını ziyaret edenleri yapay zekaya sahip robot karşılıyor. Ziyaretçilere Altunkaya Şirketler Grubunun markalarının tanıtımını yapan robot, aynı zamanda ziyaretçilerin sorularını da yanıtlıyor.

Gıda sektöründe ülke ekonomisine yön veren kuruluşlardan biri olan Altunkaya Şirketler Grubu, 13-17 Şubat 2022 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenen dünyanın en büyük gıda fuarı Gulfood Fuarı’na katıldı. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen ziyaretçilerin büyük ilgisini çeken robot adeta fuarın ilgi odağı olurken, Altunkaya Şirketler Grubu’nun markaları gıda sektörü profesyonellerinin en çok ilgi gösterdiği markaların başında geldi.

“Fuar, beklentileri karşılıyor”

Altunkaya Şirketler Grubu Dubai Temsilcisi Sabahaattin Akyüz, Türkiye’den 182 markanın stant açtığı Gulfood 2022’nin beklentileri karşılayan bir fuar olduğunu söyledi. Gıda sektörünün en büyük buluşmalarından biri olan Gulfood’un iki yıldır pandemi dolayısıyla beklenen ilgiyi görmediğini ifade eden Altunkaya Şirketler Grubu Dubai Temsilcisi Sabaattin Akyüz, "Sektör temsilcilerinin pandemi dönemine göre iş bağlantıları konusunda daha istekli ve heyecanlı olduğunu görüyoruz. Yeni iş bağlantıları yapılıyor, siparişler veriliyor. Yoğun ilgi gören fuar, bizimle birlikte katılımcıların genel anlamda beklentilerini karşılamaktadır" şeklinde konuştu.

“Lojistik sıkıntısı devam ediyor

Fuardaki canlılığın ve artan taleplerin memnuniyet verici olmakla birlikte lojistikle ilgili sıkıntılar olduğuna da dikkat çeken Akyüz, "Altunkaya Şirketler Grubu olarak merkezi Gaziantep’te olan şirketimizin bu bölgede ki ihracatlarımızı büyük ölçüde Dubai ofisimizden gerçekleştiriyoruz. Dubai Ofisimizden yaklaşık 40 ülkeye ihracat yapıyoruz. Fuarın dış pazarlardaki payımızı daha da artıracağına inanıyoruz. Fuara genel anlamda yoğun bir ilgi var. Geçmiş fuarlara göre ciddi talepler var. Tüm sektörlerde bir canlılık gözleniyor. Ancak, global anlamda lojistikle ilgili sıkıntılar devam ediyor. Eğer bu sıkıntılar çözülürse piyasalarda çok daha büyük bir hareketlilik yaşanır” ifadelerini kullandı.