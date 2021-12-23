Altunkaya’dan 25 Aralık mesajı:

Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, 25 Aralık Kurtuluş Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümünü büyük bir coşku ile kutladıklarını belirten Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Altunkaya, "100. yılını kutladığımız Antep Savunması, yüreği vatan, bayrak ve ezan sevgisi ile dolu bir milletin her türlü yokluğa rağmen imkânsızmış gibi görünen başarılara imza attığı büyük bir kahramanlık destanıdır" ifadelerini kullandı.

"Kurtuluş Ruhunu yaşatıyoruz"

Altunkaya mesajında, "Anteplilerin, Fransızlara karşı sergilediği kahramanlık destanı Kurtuluş Savaşımızın kazanılmasında önemli bir aşama olmuştur. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ’Ben Anteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki! Onlar sadece Antep’i değil tüm Türkiye’yi kurtardılar’ şeklindeki sözleri Antep Savunmasının Kurtuluş Mücadelemizdeki yerini ve önemini anlatmaktadır. 100 yıl önce düşmana karşı büyük bir direniş destanını yazan atalarımızın mücadele ruhunu bizler üretim, istihdam ve ihracat alanında sürdürüyoruz. Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği olarak 170’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu yıl ihracatımızı 3 milyar dolara çıkartarak, ülke ekonomisine daha fazla katkı yapmanın gayreti içerisindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, tarihin en onurlu direnişlerinden birisi olan Gaziantep’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümünü büyük bir coşku ile kutlarken, başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan için şahadet şerbetini içen tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad, mekânları cennet olsun" ifadelerine yer verdi.