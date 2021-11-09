Altunkaya’dan 10 Kasım mesajı

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, 10 Kasım Atatürk’ün vefatının yıldönümü nedeniyle bir anma mesajı yayımladı.

Başkan Altunkaya mesajında, "Birinci Dünya Savaşı sonrası yurdumuzu işgal eden emperyalist güçlere karşı milletimizin destansı bir mücadele ile zafere ulaştığı Kurtuluş Savaşı’nın önderi ve Cumhuriyetimizin kurucusu büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 83. yıldönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz. Atatürk, bedenen aramızdan ayrılsa da düşünceleri ve idealleri milletimizin her bireyinin zihninde sonsuza dek yaşayacaktır. O’nun ’En büyük eserim’ dediği Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak ve gelecek nesillere taşımak hepimizin görevidir. İş dünyası olarak daha güçlü bir Türkiye için tüm gücümüzle çalışmaya, üretmeye ve ihracat yapmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; ebediyete intikalinin 83. yıldönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikal etmiş silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi ve Kurtuluş Savaşını tüm isimsiz kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.