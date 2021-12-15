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Altunkaya ihracat rakamlarını değerlendirdi

TİM Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya Türkiye genelinden gerçekleştirilen ihracat rakamlarını değerlendirerek, “Türkiye’nin hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, 2021 yılının 11 aylık sürecinde 214 ülke ve serbest bölgeye gerçekleştirdiği 8 milyar 215 milyon 42 bin dolar ihracatla geçen yılın toplam ihracatını geçti” dedi.

GAZİANTEP 15.12.2021, 13:58
Altunkaya ihracat rakamlarını değerlendirdi

TİM Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya Türkiye genelinden gerçekleştirilen ihracat rakamlarını değerlendirerek, “Türkiye’nin hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, 2021 yılının 11 aylık sürecinde 214 ülke ve serbest bölgeye gerçekleştirdiği 8 milyar 215 milyon 42 bin dolar ihracatla geçen yılın toplam ihracatını geçti” dedi.

TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, Türkiye genelinden gerçekleştirilen ihracat rakamlarını değerlendirdi. Altunkaya yaptığı değerlendirmede, “Bu yılın ilk 11 ayında yapılan 8 milyar 215 milyon 42 bin dolar ihracat ile, geçen yılın toplamında gerçekleştirilen 7 milyar 298 milyon 64 bin dolarlık ihracat geride bırakıldı. Ayrıca yılsonu hedefimiz olan 7,5 milyar dolar seviyesini de geçtik. 2022 yıl hedeflerimizi de bu durumda yeniden güncelleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

“Türkiye Ocak-Kasım 2021 döneminde 214 ülke ve serbest bölgeye 9,7 milyon ton sektör ürünü ihraç etti”

İhracatın 214 ülkeye yapıldığını dile getiren Altunkaya, “ Türkiye’den Ocak-Kasım 2021 döneminde 214 ülke ve serbest bölgeye 9,7 milyon ton sektör ürünü ihraç etti. Sektörümüzün ihracatçıları, geçen yılın aynı dönemine göre ihracatlarını yüzde 25,9 artırarak 8 milyar 215 milyon 42 bin dolar dış satım gerçekleştirdi. Sektörümüzün ihracatı böylece geçen yılın toplam ihracatı 7 milyar 298 milyon 64 bin doları aştı. Yüksek kalitesiyle dünyadaki tedarik zincirlerinden büyük talep gören ürünler en fazla 3 milyar 234 milyon 885 bin dolarla Orta Doğu ülkelerine ulaştırıldı. Orta Doğu ülkelerini 1 milyar 927 milyon 305 bin dolarla Afrika ve 860 milyon 740 bin dolarla Avrupa ülkeleri izledi” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin en büyük pazarı Irak

Türkiye’nin ülke bazlı ihracatta en fazla ihracatını 1 milyar 453 milyon 964 bin dolarla Irak’a yaptığını da ifade eden Altunkaya, Irak’ı 507 milyon 18 bin dolarla Suriye ile 473 milyon 469 bin dolarla Amerika Birleşik Devletleri takip ettiğini de sözlerine ekledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, sektör ihracatçılarının ürünleri dünya pazarlarında en iyi koşullarda satmaya devam ettiğini de belirterek 2020 yılına oranla sektör ihracatında önemli ivme kazanıldığını, sektör ihracatçılarının dünyanın birçok ülkesinde mevcut pazarları geliştirmek için yoğun çabalar sarf ettiğini de dile getirdi.

"2022 hedeflerimiz bu yılki rakamlarımızı aşmak ve ticaretimizi daha da geliştirmektir"

Sektör ihracatının gelişmesi ve daha fazla gelirin sağlanması amacıyla çalışmalara devam ettiklerinin altını çizen Altunkaya, "Sektör ihracatımız olumlu devam ediyor. İhracatçılarımız yılın 11 ayındaki ihracatı geçen yılın tüm aylarındaki ihracatı geride bıraktı. Geçen yılın tüm aylardaki toplam 7 milyar 298 milyon 64 bin dolar ihracat değeri, bu yılın 11 ayındaki 8 milyar 215 milyon 42 bin dolarla aşıldı. Yılsonu hedefimiz olan 7,5 milyar doları da arkada bıraktık. Bu anlamda sektörümüzün başarıları rakamlara yansıyor. Gelecek yılki hedeflerimiz ise bu yılki rakamlarımızı aşmak ve ticaretimizi daha da geliştirmektir" diye konuştu.

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