Altunkaya ailesinin inşa ettirdiği kütüphane resmi açılışa hazırlanıyor

Altunkaya ailesi tarafından Mardin’in Midyat ilçesinde inşa edilen ve donatılan kütüphane resmi açılışa hazırlanıyor. Mardin Midyatlı olan hayırsever işadamı Altunkaya ve beraberindeki aile fertleri kütüphanede inceleme yaparak son durumu hakkında bilgi aldı.

Merkezi Gaziantep’te bulunan ve birçok alanda faaliyet gösteren, Altunkaya Şirketler Grubu tarafından Mardin’in Midyat ilçesi Bahçelievler mahallesinde inşa ettirilen ve geçtiğimiz ay hizmete giren Altunkaya Halk Kütüphanesinin resmi açılışı için son hazırlıkları tamamlanıyor. Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, aile fertleri, Hacı Abdülkerim Altunkaya, Hacı Mahmut Altunkaya, Hacı Ahmet Altunkaya ve Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz ile birlikte ’’Midyat Kaymakamlığı Altunkaya Halk Kütüphanesi’’ isminin verildiği binada inceleme yaptı.

Mahsum Altunkaya ve ailesi kütüphane Müdür Vekili Alaattin Acar’dan çalışmalar ve son durum hakkında bilgi aldı.

’’Eğitim en büyük önceliğimizdir’’

Ziyaretin ardından bir değerlendirme yapan Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya eğitimin en önemli öncelikleri olduğu, Midyat’tan önemli bir eksikliğin giderilmesinde katkı sağlamaktan dolayı büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Eğitimin en önemli parçasının kitaplar olduğuna da dikkat çeken Başkan Altunkaya “Mardin’in Midyat ilçesinde inşa ettirdiğimiz ve kaymakamlığa devrettiğimiz bu kütüphane tam donanımlı bir şekilde dizayn edilmiş olup gençlerimize ve geleceğimize sahip çıkmak ve yatırım yapmak için eğitime verdiğimiz önemin en büyük göstergesidir” dedi.

Geleneksel Midyat Mimarisi Uygulandı

İnşasının ardından Midyat ilçe Kaymakamlığına tahsis edilen Altunkaya Halk Kütüphanesinin dış görünüşü geleneksel taş yapı, iç görüntüsü de modern ve kullanışlı bir şekilde tasarlandı. 2861 metrekare alan üzerine kurulan kütüphanenin içerisinde çok amaçlı 2 salon, 5 ayrı bölümden oluşan kütüphane, engelli kütüphanesi, arşiv kitaplık, sinema salonu, el sanatları atölyesi ve çeşitli aktivitelerin yapılacağı etkinlik avlusu gibi çeşitli bölümler yer alıyor. Altunkaya Halk Kütüphanesinin önümüzdeki günlerde resmi açılışının yapılması bekleniyor.

Türkiye’nin farklı illerinde yaptıkları hayır işleriyle isimleri sürekli anılan Altunkaya ailesi son olarak Gaziantep’te Hacı Kasım Altunkaya İlkokulu’nun da açılışını yaparak sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini eklemişti.