“ALO 153 GBB” mobil uygulaması vatandaşla belediye arasında köprü oluyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından “Şehrimi Güzelleştir” sloganıyla hizmete alınan “ALO 153 GBB” uygulaması sayesinde vatandaştan gelen talep ve şikayetler hızlıca yetkililere bildirilirken, Gaziantepliler işleme alınan taleplerinin takibini kolayca yapabiliyor.

ALO 153 GBB uygulaması ile kullanıcılar, çözüme kavuşturulmasını istediği sorunlar için oluşturduğu yazılı talepleri, fotoğraf ve lokasyon bilgileriyle destekleyebilirken kayda alınan taleplerinin her birini uygulamada görebiliyor. Uygulamaya kayıt yaptırmak isteyenler, App Store ve Google Play mağazalarından uygulamayı ücretsiz indirerek kimlik ve iletişim bilgileriyle formu doldurabiliyor. Daha sonra SMS doğrulama kodu ile kaydını oluşturan vatandaşlar, uygulamayı kullanarak kolay ve pratik bir şekilde belediye ile anlık iletişime geçebiliyor. Uygulama sayesinde vatandaşlar, kolay iletişim ve çok daha hızlı bir hizmetle buluşuyor

Uygulama hakkında açıklama yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Mete Deniz, vatandaşların taleplerini hızlıca yerine getirebilmek için ALO 153 GBB uygulamasını hayata geçirdiklerini belirterek, “Uygulamayı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ekibi olarak geliştirdik. Bu uygulama ile vatandaşlarımız, kendi istek, talep ve şikayetlerini hızlıca merkezimize iletebilmekteler. Burada kurduğumuz merkez aracılığıyla da gelen talep ve şikayetler ilgili birimlere, hızlıca iletilmektedir. Buna ek olarak kullanıcılar şikayetlerini yazılı taleple bildirebilmenin yanında fotoğraf ve lokasyon da gönderebilirler ve işlem sürecinin takibini hızlıca uygulama aracılığıyla görebilirler. Vatandaşlar, ALO 153’ü arayarak belirtilen talep, istek ve şikayetleri, ALO 153 GBB mobil uygulamasını kullanarak daha hızlı ve kolay bir yolla gerçekleştirebilirler” dedi.

Mobil uygulamanın vatandaşlara sunduğu en büyük imkanlardan birinin taleplerin lokasyon ve fotoğrafla desteklenebilmesi olduğunun altını çizen Deniz, “Detaylı bilgiler ile taleplerin güçlendirilmesiyle olay yerine yapılacak müdahalelerin süresi daha da kısalıyor. Çünkü adres arayarak ekipler zaman kaybı yaşamıyor. Bu sayede de vatandaşlarımız daha hızlı ve kaliteli bir hizmet almış oluyor” diye konuştu.