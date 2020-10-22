ALGSPOR’un rakibi Vllaznia oldu
TÜRKİYE’Yİ KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİNDE TEMSİL EDECEK OLAN GAZİANTEP ALGSPOR'UN RAKİBİ BELLİ OLDU. SURVİVOR AYCAN YANAÇ’INDA FORMASINI GİYDİĞİ SARI-GRİLİ EKİP ARNAVUTLUK’TAN VLLAZNİA KADIN FUTBOL TAKIMI İLE EŞLEŞTİ.
Türkiye’yi Kadınlar Şampiyonlar Liginde temsil edecek olan Gaziantep ALGSPOR’un rakibi belli oldu. Survivor Aycan Yanaç’ında formasını giydiği sarı-grili ekip Arnavutluk’tan Vllaznia kadın futbol takımı ile eşleşti.
İsviçre’nin Lyon şehrinde gerçekleşen kura çekimi sonrası Gaziantep ALGSPOR, Arnavutluk’tan Vllaznia kadın futbol takımı ile eşleşti. Tek maç usulü oynanacak karşılaşma UEFA’nın belirleyeceği 3-4 Kasım tarihleri arasında Arnavutluk’ta oynanacak. Liglerin başlamaması nedeniyle biraz dezevantajlı durumda bulunsa da sarı-grili takım Arnavutluk deplasmanında kazanarak tur atlamaya çalışacak.
Gaziantep ALGSPOR Kulübü Başkanı Ali Gözcü, çekilen kurayı değerlendirerek, Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edecekelrini söyledi.
Gözcü, "Öncelikle hayırlı olsun, Arnavutluk ekibi rakibimiz Vllaznia ile deplasmanda tek maç yapacağız. Daha önce dediğim gibi ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Ancak takımımızın tek dezevantajı liglerin başlamaması nedeniyle maç eksiğimizin bulunması; ama buna rağmen çok iyi hazırlanarak iyi sonuçla döneceğimize inanıyorum" dedi.
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