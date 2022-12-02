ALG Spor’a yeni sponsor

TFF Kadın Futbol Süper Ligi’nin güçlü ekiplerinden Gaziantep ALG Spor’un sırt sponsoru moda dünyasından Fullamoda oldu.

TFF Kadın Futbol Süper Ligi’nin güçlü ekiplerinden Gaziantep ALG Spor’un sırt sponsoru moda dünyasından Fullamoda oldu. Bu sponsorluk Sarı-grili takımda büyük memnuniyet oluştururken sponsor firma, "Türk futbolunda önemli başarılar elde eden ve ülkemizi Avrupa’da temsil etme başarısı gösteren ALG Spor’a sponsor ve destek olmaktan dolayı çok mutluyuz" açıklamasında bulundu.

"Teşekkür ediyoruz"

Gaziantep ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü ise takıma sırt sponsoru olan firmaya teşekkür ederek, "Günümüzün futbolunda başarılı olmak istiyorsanız ekonomik anlamda da güçlü olmanız gerekiyor. Kulübümüzü kendi imkanlarımız doğrultusunda güçlü bir şekilde ayakta tutmaya çalışıyoruz. Sponsorlar kulüpler için önemli bir destek. Bu bağlamda takımımıza sırt sponsoru olan moda dünyasının önemli markası Fullamoda’ya teşekkür ediyoruz. İnanıyorum ki bu birliktelikle sponsorumuzun da desteğiyle takımımız başarıdan başarıya koşmaya devam edecektir" diye konuştu.