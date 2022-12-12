ALG Spor üç puanı 3 golle aldı

Gaziantep ALG Spor, TFF Kadınlar Futbol Süper Ligi A grubu 8. maçında evinde ağırladığı Fatih Vatanspor’u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti.

Gaziantep ALG Spor, TFF Kadınlar Futbol Süper Ligi A grubu 8. maçında Fatih Vatanspor’u konuk etti. İlk yarısı 0-0 biten maçta A grubunun lideri Gaziantep ALG Spor, ikinci yarıda Eda (2) ve Arzu’nun attığı gollerle İstanbul ekibi Fatih Vatanspor’u 3-0 mağlup etti. Sarı-grili takım taraftarı önünde aldığı 3-0’lık galibiyet ile A grubunda liderliğini sürdürürken maç sonunda da büyük sevinç yaşandı.

"Kazandığımız için mutluyuz"

Gaziantep ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, ilk yarısı 0-0 biten maçta ikinci yarıda daha iyi oyun ortaya koyarak kazandıklarını belirterek, “Rakibimiz grupta alt sıralarda yer almasına karşın ilk yarıda iyi direnç gösterdiler. Ama ikinci yarıda takımımız vites yükselterek kazanmayı bildi. Kazandığımız için mutluyuz. Tüm ekibi ve oyuncularımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.