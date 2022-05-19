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ALG Spor, Türk sporuna yeni yıldızlar yetiştirecek

Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, ALG Spor Kulübü ve Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi arasında yapılan protokol ile genç kızlar spora kazandırılacak.

GAZİANTEP 19.05.2022, 18:17
ALG Spor, Türk sporuna yeni yıldızlar yetiştirecek

Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, ALG Spor Kulübü ve Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi arasında yapılan protokol ile genç kızlar spora kazandırılacak.

Son zamanlarda aldığı başarılı sonuçlarla sadece Gaziantep’in değil, ülkenin de önde gelen spor kulüplerinden birisi olan ve şu sıralarda T. Kadınlar Futbol Süper Ligi’nde şampiyonluğa doğru emin adımlarla yürüyen Gaziantep ALG Spor, Festival Park’ta yapılan tören ile genç kızların spora kazandırılması ve alt yapının güçlenmesi adına Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi arasında protokol anlaşması imzalandı. Dünya kulübü olma yolunda ilerleyen Sarı-grili takıma Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin övgü dolu sözlerle gurur duyduklarını dile getirdiler.

Türk sporuna yeni yıldızlar kazandırılacak

Projenin temel amacı çocukları beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek amacıyla Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi ve ALG Spor Kulübü ile altyapı olarak iş birliğine gidilerek protokol anlaşması imzalandı. Bu doğrultuda hedefin Gaziantep’te, bölgede ve ülke genelinde kadın futbol altyapısını oluşturmak, yetenekli genç kadın futbolculara alan açmak, keşfetmek ve onları ülke sporuna kazandırmak olacağı ifade edildi.

ALG Spor ile gurur duyuyoruz

Festival Park’ta yapılan protokol imza töreninde konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, "ALG Spor önemli ve başarılı işlere imza atıyor. ALG Spor ile gurur duruyoruz, inşallah bu protokol anlaşmasıyla birlikte genç kızlarımız spora kazandırılacak ve ülke sporuna önemli katkı sağlayacaktır. Süper Lig’de başarılı sonuçlarıyla gururumuz olan ALG Spor’a kalan maçlarında başarılar diliyor, inşallah şampiyonluk kupasıyla şehrimize döneceklerdir" dedi.

“ALG Spor büyük kulüp”

Kadın futboluna verdiği önemle dikkat çeken Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise ALG Spor’un başarısıyla mutlu olduklarını belirterek, "Gerçekten ALG Spor güzel işler yapıyor, açıkçası bana göre ALG Spor büyük bir kulüp ve bunu ortaya koyduğu performansıyla gösteriyor. Her zaman yanlarındayız, finallerde başarılar diliyorum. Bu protokol anlaşmasının ise şehrimiz sporu adına hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Ali Gözcü şampiyonluk sözü verdi

Kadın futbolunun ön plana çıkmasında önemli pay sahiplerinden birisi olan Gaziantep ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü ise protokol imza töreninde yaptığı açıklamada şampiyonluk sözü verdi. Başkan Gözcü, "Başarılı bir sezon geçiriyoruz. Çeyrek finaldeyiz ve bu hafta kazanarak önce yarı finale ardından da final oynayacağız. İnşallah tüm maçlarımızı kazanarak şampiyonluk kupasını şehrimize getireceğiz. Bu yolda bize destek olan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bu proje, Gaziantep sporunun kalkınmasına, genç kızlarımızın daha iyi ortamlarda spor yapmasına vesile olur. ALG Spor olarak her zaman şehrimizin sporda ön planda olması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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