ALG Spor, Ereğli’yi 2-0 mağlup etti

Gaziantep ALG Spor, TFF Kadınlar Futbol Süper Ligi A grubu 11. hafta mücadelesinde evinde karşılaştığı Karadeniz Ereğli Belediyespor’u 2-0 mağlup etti.

Gaziantep ALG Spor, TFF Kadınlar Futbol Süper Ligi A grubu 11. hafta mücadelesinde Karadeniz Ereğli Belediyespor’u konuk etti. Gaziantep Batur Sahası’nda oynanan maçta, Gaziantep ALG Spor ligde kalma mücadelesi veren rakibini Farliyn ve Kipoyi’nin golleriyle 2-0 mağlup etti. Ereğli karşısında iyi bir oyunla galibiyete uzanan Sarı-grili takım, puanını 24 yaptı ve B grubundaki liderliğini sürdürdü. Taraftarı önünde kazanan ALG Spor’un futbolcuları maç sonunda büyük sevinç yaşadı.

"Önemli bir galibiyet aldık"

Gaziantep ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, oldukça soğuk bir havada takımın iyi bir mücadele ortaya koyduğunu belirterek, “Bana göre önemli bir galibiyet aldık. Çok aşırı soğuk bir havada takımımız iyi bir mücadele ortaya koyarak kazanmayı başardı. Emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. İnanıyorum ki gruptaki son maça kadar bu çıkışımız devam edecek. Bu galibiyetten dolayı ekibi ve oyuncularımızı kutluyorum” diye konuştu.