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ALG Spor çeyrek finali garantiledi

T. Kadınlar 1.Ligi Sağlık Çalışanları Sezonunun 2. Maçını Fomget Gençlik ve Spor Kadın Futbol Takımı ile oynadı. ALGSPOR müsabakadan 1-0 galip gelerek çeyrek turu garantiledi.

GAZİANTEP 21.04.2021, 19:45
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ALG Spor çeyrek finali garantiledi

T. Kadınlar 1.Ligi Sağlık Çalışanları Sezonunun 2. Maçını Fomget Gençlik ve Spor Kadın Futbol Takımı ile oynadı. ALGSPOR müsabakadan 1-0 galip gelerek çeyrek turu garantiledi.

Antalya Zeki Arslan Demirci Spor Kompleksinde oynanan maçta kapalı bir oyun sergileyen Fomget spor takımını zorda olsa 83. dakikada Derya Arhan’ın attığı golle 1-0 kazanan Gaziantep ALGSPOR oldu. Rakibine oranla daha iyi bir mücadele ortaya koyan sarı-grili takım Ankara ekibini 1-0 mağlup ederek tek maç kalasıya gruptan çıkmayı garantiledi ve çeyrek finale adını yazdırdı.

1-0’lık galibiyetin ardından konuşan Başkan Ali Gözcü, teknik ekibi ve takımı tebrik ederek adım adım hedefe yürüdüklerini söyledi.
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