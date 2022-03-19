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Akkent Anadolu Lisesi öğrencileri SANKO Üniversitesi’nde

Gaziantep Akkent Anadolu Lisesi 12’nci sınıf öğrencileri, Rehber Öğretmenleri Ahmet Gönül eşliğinde SANKO Üniversitesi’ni ziyaret etti. Üniversite ortamını görmek ve verilen eğitime ilişkin bilgi almak için üniversiteyi ziyaret eden öğrencilere, akademisyenler tarafından bilgilendirme yapıldı.

GAZİANTEP 19.03.2022, 09:36
Akkent Anadolu Lisesi öğrencileri SANKO Üniversitesi’nde

Gaziantep Akkent Anadolu Lisesi 12’nci sınıf öğrencileri, Rehber Öğretmenleri Ahmet Gönül eşliğinde SANKO Üniversitesi’ni ziyaret etti. Üniversite ortamını görmek ve verilen eğitime ilişkin bilgi almak için üniversiteyi ziyaret eden öğrencilere, akademisyenler tarafından bilgilendirme yapıldı.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Başkanı Prof. Dr. Eyüp İlker Saygılı, “Küreselde etkin kurduğumuz bağlantılar sayesinde öğrencilerimiz farklı bilim dallarındaki gelişmelere de ulaşmaktadırlar” dedi.

SANKO Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Moleküler Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı da olan Prof. Dr. Saygılı, öğrencilerini, geleceğin en iyi sağlıkçıları ve bilim insanları arasında görmek için büyük bir heyecanla eğitim ve öğretim süreçlerine destek verdiklerini söyledi.

Topluma hizmet vizyonu ile ilk günden bu yana eğitim-öğretim süreçlerini ve uygulama becerilerini en iyi şekilde oluşturacak bir ders müfredatı uyguladıklarını vurgulayan Prof. Dr. Saygılı, “Eğitim-öğretim süreçlerine ek olarak öğrencilerimizin teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilmeleri amacıyla, inovasyon süreçlerinde etkin rol oynayan bilim insanları ile buluşturuyoruz” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Ahmet Selim Kervancıoğlu

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Selim Kervancıoğlu ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri olmak üzere dört programda, alanında uzman akademik kadro tarafından eğitim verildiğini belirtti.

Kaliteli sağlık hizmeti sunumunun önemli sac ayaklarından biri olan bu program mezunlarının yetersizliğinin ülkemizin sağlık sektöründeki önemli açıklarından biri olduğuna işaret eden Prof. Dr. Kervancıoğlu, geçtiğimiz yıl eğitime başlayan öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördüklerine dikkat çekti.

SHMYO yerleşkesindeki binada teorik dersler dışında, programların gerektirdiği ihtiyaçlara uygun tasarlanan donanımlı mesleki beceri laboratuvarlarında öğrencilere ilk pratik eğitimlerinin verildiğini anlatan Prof. Dr. Kervancıoğlu, “Öğrencilerimiz gerçek hasta üzeri pratik eğitimlerini ise SANKO Üniversitesi Hastanesinde yapmaktadırlar. Tüm mezunlarımız ülkemizin her yerinde mesleğini başarı ile gerçekleştirecek donanıma sahip olacaktır” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Nevin Ergun

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevin Ergun ise, bölümün sayısal puanla öğrenci kabul eden dört yıllık bir üniversite eğitimi olduğunu anımsatarak, adayların fizyoterapist unvanını alarak akredite olmuş uluslararası geçerliliği bulunan diploma ile mezun olacaklarını aktardı.

Prof. Dr. Ergun, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nün dersleri, laboratuvarları, klinik uygulama sahaları, mesleki istihdam olanakları ve akademik kadroyla ilgili bir sunum yaparak öğrencileri üniversiteye ve mesleğe davet etti.

“Gaziantep’imizin merkezinde ve üniversitenin yanında bulunan SANKO Üniversitesi Hastanesi’ndeki klinik ve uygulama ünitelerimiz öğrencilerimiz için büyük bir avantajdır” diyen Prof. Dr. Ergun, öğrencileri mezuniyet sonrası çalışma alanlarına nasıl hazırlandıkları konusunda da bilgilendirdi.

Dr. Öğr. Üyesi Selver Güler

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Selver Güler de adaylara hemşirelik mesleğinin tarih sürecini kısaca özetledi.

Üniversitede; hemşirelik eğitim sistemi ve güçlü akademik kadro, son teknoloji ile donatılmış laboratuvar ve SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan uygulamalı eğitimlerin, öğrencilere mezun olduktan sonra hemşirelik mesleğini yürütebilecekleri kurum ve kuruluşlarda çalışma koşulları sağladığının altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Güler, lisans eğitimi sonrasında öğrencilerin yüksek lisans eğitimlerine de devam edebildiğine işaret etti.

Aday öğrencilerle Hemşirelik Beceri Laboratuvarlarında maket üzerinde damar yolu açma uygulaması da yapan Dr. Öğr. Üyesi Güler’e öğrenciler bu güzel deneyim için mutluluklarını dile getirdiler.

Arş. Gör. Seren Kurtgil

SANKO Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Arş. Gör. Seren Kurtgil ise, bölümde eğitim görmeye hak kazanan öğrencilere dört yıllık mesleki eğitim-öğretim becerisi kazandırıldığını belirtti.

Eğitim-öğretim programında ilk iki yıl daha çok temel bilimler ve sağlık bilimleri alanlarında eğitim verildiğini aktaran Arş. Gör. Kurtgil, üçüncü yıl itibarıyla daha çok mesleki eğitim ve son yıl ise tamamen uygulamalı eğitim görüldüğünü söyledi. Tanıtım Ofisi Sorumlusu Sema Tavşancıl’ın, öğrenci kulüpleri, üniversitenin burs ve imkanları hakkında öğrencileri bilgilendirmesinin ardından öğrenciler üniversitenin fiziki alanlarını gezme imkanı buldular.

Ziyaret, SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleşen fotoğraf çekiminin ardından öğrencilere hediye takdimiyle son buldu.

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