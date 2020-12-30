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Akıncı’dan yeni yıl mesajı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, yeni yıl mesajı yayımlayarak, 2021 yılının tüm dünyada yaraların sarıldığı, hayatın normal akışına döndüğü sağlık ve huzur dolu bir yıl olması temennisinde bulundu.

GAZİANTEP 30.12.2020, 16:11
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Akıncı’dan yeni yıl mesajı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, yeni yıl mesajı yayımlayarak, 2021 yılının tüm dünyada yaraların sarıldığı, hayatın normal akışına döndüğü sağlık ve huzur dolu bir yıl olması temennisinde bulundu.

GTB Başkanı Mehmet Akıncı, yaptığı açıklamada, 2020 yılını değerlendirerek, iş dünyasının 2021 yılı beklentileri ve GTB’nin tamamlanarak hizmete açılan vizyon projeleri hakkında bilgiler verdi.

Geçen yıl bu zamanlar kimsenin Covid-19 salgınının tüm dünyayı etkisi altına alarak küresel bir soruna dönüşeceğini tahmin etmediğini kaydeden Akıncı, "Özellikle ekonomide çeşitli nedenlerle zor geçen iki yılın ardından son çeyrekteki yüzde 5’ler düzeyindeki büyüme oranı 2020 yılına ilişkin beklentilerimizi, hedeflerimizi diri tutmamıza, yeni yıla daha istekli ve güçlü adımlarla girmemize katkı sağlamıştı. Bunun işaretleri zaten ekonomide kendini gösteriyor, bu rüzgârın daha kuvvetli esmemesi için ufukta geçerli bir neden gözükmüyordu. Bu durum ilk Covid-19 vakalarının görülmesine kadar geçerliliğini korudu. Pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte ekonomik ve sosyal alanlarda tam anlamıyla küresel bir kilitlenme ve belirsizlik yaşandı. Bu dönemde dünyanın birçok ülkesinde etkisini artıran yeni tip korona virüse karşı Türkiye salgının ekonomiye muhtemel etkilerini en aza indirmek için tedbir kararları alarak destek paketleri açıkladı. Gümrüklerden ulaştırmaya, üretimden iç ticarete kadar alınan tüm bu önlemler Türkiye’nin bu zorlu süreçte başarılı bir sınav vermesine katkı sağladı. Salgın etkisini halen sürdürmekte fakat aşının da devreye girmesiyle birlikte, 2021 yılını salgın sürecinin sona ereceği, dünyanın topyekün yaralarını sarmaya başlayacağı bir toparlanma yılı olarak değerlendiriyoruz. Ülke olarak dünya tarihine geçen zor bir yılı geride bırakıyoruz, tüm bu olumsuzluklara rağmen Türkiye’nin 2020 yılını pozitif büyümeyle tamamlayacağını ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Gaziantep’in pandemi dönemindeki ekonomi performansını da değerlendiren Akıncı, Gaziantep’in en zor şartlarda dahi üretimini, istihdamını ve ihracatını sürdürmeyi başarabilen ender şehirlerden birisi olduğunu söyledi.

Pandemi sürecinde Gaziantep’te üretim zincirinin aksamadan çarkların hep döndüğünü ifade eden Akıncı, "Yaşanan çeşitli zorluklara rağmen bu süreçte ihracatını artırmayı başaran birçok sektörümüz oldu. Bu durum ihracat verilerine de olumlu bir şekilde yansıdı. Gaziantep 2019 yılını toplam 7 milyar 471 milyon 843 bin dolar ihracat kaydıyla kapatmıştı. Bu sene yılın ilk 11 ayında gerçekleştirilen toplam ihracatımız ise 7 milyar 51 milyon dolar seviyesine ulaştı. En fazla ihracat yapan ilk 5 şehir arasındayız. Aralık ayı ihracat rakamlarının açıklanması ile birlikte inşallah bu zorlu yılı 7,5 milyar doların üzerinde rekor bir ihracat kaydıyla tamamlamayı hedefliyoruz. Bu süreçte özveri ile fedakârca çalışan Gaziantep ve ülke ekonomisine katkı sunan tüm iş dünyamızı ve çalışanlarını ayrıca kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Gaziantep Ticaret Borsası tarafından yaptırılan ve bu sene hizmete açılan Antep Fıstığı Lisanslı Depo ile Et Borsası ve Et Hali hakkında da açıklamalarda bulunan Akıncı, her iki tesisin de Türkiye’de sektörlerinde ilkler teşkil ettiğini kaydetti.

Türkiye’nin ilk ve tek Antep Fıstığı Lisanslı Deposunun, fıstığın ana vatanı Gaziantep’te hizmete açıldığını vurgulayan Akıncı’nın mesajında, "Temeli geçtiğimiz yıl Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’nin teşrifleriyle atılan Antep Fıstığı Lisanslı Depomuz bu sene ürün kabul işlemlerine başladı. İpekyolu Kalkınma Ajansının destekleriyle Gaziantep-Nizip Karayolu üzerinde inşaatı tamamlanan depomuz, fiziki 10 bin ton depolama kapasitesine sahip. Antep Fıstığı Lisanslı Depomuz, çiftçilerimize ürünlerini tüm risklere karşı güvenli ve sağlıklı depolama imkânı sağlamakta. Devlet Garantisi altında hizmetlerini sürdüren Lisanslı Depomuz; üretici, tüccar ve sanayicilerimize ürün tesliminde kira, nakliye ve analiz gibi destekler sunmakta. Bunun yanı sıra Elektronik Ürün Senetleri aracılığıyla çiftçilerimize finansmana kolay erişim imkânı sağlamakta. Öte yandan bu yıl içerisinde Türkiye’nin ilk Gastronomi kenti unvanına sahip Gazi şehrimize Türkiye’nin en büyük ve en modern Et Borsası ve Et Halini kazandırdık. Gaziantep Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle 30 bin metrekare alan üzerinde inşaatı tamamlanan Et Borsası ve Et Halinde, hak sahibi kasaplarımıza işyerlerini teslim ettik. Et Borsası ve Et Halinde şu anda hizmet verilmeye başlandı. Şehirde tüketilen et kalitesinin artmasına ve et üretiminin modern tesislerde daha hijyenik şartlarda yapılmasına katkı sunacak olan Et Borsası ve Et Hali, kentin Gastronomi kimliği içinde de önemli bir merkez oldu" denildi.

Akıncı, ayrıca salgın sürecinin insanlığın dünyaya bakış açısını değiştirdiğini, doğanın, özgürce hareket edebilmenin ve bilimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirterek, yeni yılın salgın hastalıklardan uzak insanlığın sağlık, huzur ve mutluluğuna vesile olması temennisinde bulundu.
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