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Akıncı "Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor" buluşmalarının konuğu oldu

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türkiye’nin üretim merkezi Gaziantep’in pandemi döneminde yaşanan çeşitli sorunlara rağmen yatırım, üretim ve istihdam potansiyelini koruduğunu ifade etti.

GAZİANTEP 04.01.2021, 12:15
Akıncı "Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor" buluşmalarının konuğu oldu

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türkiye’nin üretim merkezi Gaziantep’in pandemi döneminde yaşanan çeşitli sorunlara rağmen yatırım, üretim ve istihdam potansiyelini koruduğunu ifade etti.

Ekonomi Gazeteciler Derneği (EGD) tarafından düzenlenen ‘Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor’ buluşmalarına konuk olan GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep ekonomisi, faaliyete başlayan GTB projeleri ve 2021 yılı iş dünyası beklentilerine yönelik açıklamalarda bulundu. Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin, Anadolu ekonomisinin nabzını tutmaya yönelik dijital ortamda sürdürdüğü, “Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor, Kentlerin Kanaat Önderleri EGD ile Buluşuyor’ programının bu haftaki konukları, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ve Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva oldu.

EGD Başkanı Celal Toprak ve EGD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Uluğtürkan’ın moderatörlüğünü üstlendiği programda başkanlar, EGD üyesi gazetecilerden gelen soruları yanıtladı. Programda yaptığı konuşmada Gaziantep gıda sanayine yönelik bilgiler aktaran GTB Başkanı Akıncı, Gaziantep’in tarıma dayalı gıda sanayiinde Türkiye’nin başkenti olduğunu ifade etti. Gaziantep’in tarım arazilerinin büyüklüğü açısından zengin bir yerleşim alanına sahip olmamasına rağmen gıda sanayiinde Türkiye’nin lokomotif gücü olduğunu vurgulayan Akıncı, Gaziantep’in un, makarna, bulgur ve bitkisel yağlar gibi tarım kökenli birçok sektörde Türkiye üretimi ve ihracatının önemli bir kısmını tek başına karşıladığını söyledi. Gazetecilerin pandemi döneminde Gaziantep’in üretim potansiyeli ve ihracat rakamlarına yönelik sorularını da yanıtlayan Akıncı, Gaziantep’in en zor şartlarda dahi üretimini, istihdamını ve ihracatını korumayı başaran Türkiye’nin ender şehirlerinden birisi olduğunu dile getirdi.

Gaziantep’in 2019 yılını 7 milyar 471 milyon 843 bin dolar ihracat kaydıyla kapattığını anımsatan Akıncı, “2020 yılında küresel ölçekte kendini hissettiren bir pandemi süreci yaşadık ve halen de yaşamaya devam ediyoruz. Şehrimizde özellikle hizmet sektörü bu durumdan olumsuz etkilendi. Bu süreçte gerek alınan tedbir kararları gerekse de uygulamaya konulan teşvik ve destek paketlerinin de katkısıyla Gaziantep’te üretim zincirinde önemli bir aksama yaşanmadı. Bu zor dönemde ihracatını artırmayı başaran sektörlerimiz de oldu. Bu durum ihracat rakamlarına da olumlu yansıdı. Yılın ilk 11 ayında şehrimizden yaklaşık 7 milyar dolar seviyesinde bir ihracat gerçekleştirildi. En fazla ihracat yapan ilk 5 şehir arasındayız. İnşallah 2020 yılını 7,5 milyar doların üzerinde rekor bir ihracat kaydıyla kapatmayı ümit ediyoruz” diye konuştu. GTB’nin 2020 yılında hayata kazandırdığı projeler hakkında da açıklamalarda bulunan Akıncı, Et Borsası ve Antep Fıstığı Lisanslı Deponun bu yıl içerisinde hizmet vermeye başladığını kaydetti. Türkiye’nin ilk Antep Fıstığı Lisanslı Deposunu, fıstığın ana vatanı Gaziantep’te hizmete kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Akıncı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Temeli 2019 yılında Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’nin katılımıyla atılan Antep Fıstığı Lisanslı Depomuzun inşaat çalışmaları tamamlanarak 2020 yılında ürün kabul işlemlerine başlandı. İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle Gaziantep-Nizip Karayolu üzerinde hizmete giren depomuz, fiziki 10 bin ton depolama kapasitesine sahip. Sektöründe bir ilk teşkil eden depomuz çiftçilerimize ürünlerini tüm risklere karşı güvenli ve sağlıklı depolama imkânı sağlamakta. Devlet Garantisi altında hizmetlerini sürdüren Antep Fıstığı Lisanslı Depo, üretici, tüccar ve sanayicilerimize ürün tesliminde kira, nakliye ve analiz gibi destekler sunmakta. Bunun yanı sıra Elektronik Ürün Senetleri aracılığıyla çiftçilerimize finansmana kolay erişim imkânı vermekte."

Yaklaşık 2 saat süren programda ayrıca Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk te şehirlerine ilişkin ekonomik gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.
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