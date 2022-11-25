Akıllı mercek ile katarakt tedavisi

Medical Point Gaziantep Hastanesi, Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Kamil Yavuzer katarakt ve tedavisi hakkında açıklama yaptı.

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Kamil Yavuzer, Göz içerisindeki lensin elastik bir yapıya sahip olduğunu yakına bakıldığında ön arka aksın arttığını diğer bir ifade ile bombeleşerek yakındaki cisimlerin görülebildiğini; Uzağa bakıldığında ise ön arka aksı azalarak, lensin inceldiğini ve böylelikle uzağı görebildiğimizi belirtti. Doç. Dr. Yavuzer, “Lensin bu akomodasyonu 40 yaşına kadar kusursuz bir şekilde çalışmakta, uzağa ve yakına bakarken sorun yaşamamaktayız. 40 yaşından sonra lensin elastisitesi azalmakta, öncelikle yakın görme bozulmakta ve yakın gözlük ihtiyacı doğmaktadır. Akabinde lensin kendisinde kesafet gelişerek puslu bir hal almakta, uzak görme de bozulmakta ve buna katarakt demekteyiz. Katarakt tedavisi cerrahi olup, göz içerisindeki lens alınarak yerine yeni bir lens yerleştirilir. Yerleştirilecek olan lensin modeline göre uzak, ara mesafe, yakın ve varsa astigmatizma da düzeltilmektedir. Medical Point Gaziantep Hastanesi’nde katarakt tedavisi ve akıllı mercek uygulamaları başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.’’ dedi.