"Akif" filmi lise öğrencileriyle buluştu

İstiklal Marşının kabulünün 100. yılında Cumhurbaşkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle çekilen, Mehmet Akif Ersoy’un hayatını konu alan "Akif" filmi, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde çok sayıda lise öğrencisi tarafından izlendi.

Sinema gösterimi öncesi öğrencilerle bir araya gelen Gazikültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı M. Hakan Tanrıöver, Akif Filminden övgüyle bahsederek, öğrencilerin istiklal mücadelesini anlamaları ve bilinçlenmeleri noktasında bu filmi önemli bulduğunu söyledi. Hakan Tanrıöver, öğlencilere Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un hayatından bahsederek, “Akif, milli mücadelenin manevi komutanlarından bir tanesidir. Bu film önemli mesajlar veriyor. En önemli mesajlarından bir tanesi, milli şuurumuzu pekiştirmesidir” dedi

Konuşmasında 15 bine yakın lise öğrencisini Akif Filmiyle buluşturmayı hedeflediklerini belirten GAÜN Rektör Danışmanı ve Gazikültür A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, ögrencilere milli mücadele ruhunun önemini anlattı.

“Mesaj aynı”

Öğrencileri Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi ile Gazi Kültür A.Ş. İşbirliğiyle 2021 yılında vizyona giren Akif Filmiyle buluşturmak istediklerini dile getiren Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar konuşmasının devamında, “İstiklal Marşı’nı ortaya koyacak olan Akif’te içinde bulunan Kurtuluş Savaşı’ndaki bütün olumsuzluklara ve sıkıntılara rağmen, ‘Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak’ der. Peygamber Efendimizin mağaradaki durumuyla, kurtuluş savaşındaki İstiklal Marşı’ndaki mesaj aynıdır” dedi.

Film gösterimine katılan Mevlana Lisesi öğrencisi Utku Saktekin ise filmden etkilendiğini söyleyerek, Mehmet Akif Ersoy’un ailesini terk edip vatanı kurtarması için Ankara’ya gitmesini anlamlı bulduğunu ifade etti.

Akif Filminde, sözleri Mehmet Akif Ersoy’a ait olan ve 12 Mart 1921’de Birinci Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye’nin milli marşı olarak kabul edilen "İstiklal Marşı"nın yazılış öyküsü Akif’in hayatından aktarılan kesitlerle anlatılıyor.