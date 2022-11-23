Akciğer kanseri önlenebilir

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hastanesi’nde; GAÜN Hastanesi ve Yeşilay Gaziantep şubesi işbirliğiyle “Tütün ve Akciğer Kanseri” konulu seminerde konuşan GAÜN Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Füsun Fakılı, "Akciğer kanseri sıklığı yüksek bir kanser türüdür ancak önlenebilmektedir" dedi.

1-30 Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı olması sebebiyle düzenlenen seminerde konuşmacı olarak yer alan GAÜN Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Füsun Fakılı, “Hâlâ gelişmekte olan ülkelerde akciğer kanseri birinci sırada yer almaktadır. Tüm kanserler içerisinde de mortalite(ölüm) oranı en fazla olan akciğer kanseridir. En pahalı tedavi maliyeti olan kanser türü de yine akciğer kanseridir. Akciğer kanseri sigara bırakılarak önlenebilir. Çünkü akciğer kanserinin yüzde 90’ı sigaraya bağlıdır. Tedavi seçenekleri var ancak tedaviye yanıtı da en az olan kanser türüdür. Sigarayı bırakma birinci önceliğimiz olmalı. Pasif maruziyet hâlâ ciddi bir sorun. Pasif maruziyetin denetimleri ile ilgili sıkıntılar da var. Siz tütün ve tütün ürünleri kullanmasanız da başka birinin dumanına maruz kalmanız sizin kanser riskinizi arttırıyor. Artık akciğer kanserini ne yazık ki genç yaşlarda da görüyoruz. Biz akciğer kanserinin görülme oranı olarak dünyadan daha üst sıradayız. Akciğer kanseri sıklığı yüksek bir kanser türüdür ancak önlenebilmektedir. Bu nedenle bugün bu konuda farkındalığı artırmak istediğimiz için seminer düzenleme kararı aldık” dedi.

Yeşilay Gaziantep Şubesi Başkan Yardımcısı ve GAÜN Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haluk Şen, “1-30 Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı olması sebebiyle Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak Türkiye genelinde farkındalığı artırmak için seminerler düzenlemekteyiz. Amacımız bu konuda insanları bilinçlendirmektir. Benzer seminerler, etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Seminere çok sayıda öğrenci ve çalışan katıldı.