Akademisyen ve öğrencilere "kadına el kalkmaz" semineri

Gaziantep’te polis üniversite akademik personeli ve üniversite öğrencilerine "kadına el kalkmaz" semineri verildi.

İçişleri Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlıkları tarafından imzalanan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı" protokolü çerçevesinde İçişleri Bakanlığınca kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik eğitim seferberliği başlatıldı. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele doğrultusunda katılımcılara "Kadına El Kalkamaz" semineri verildi. GAÜN Spor Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen, Asayiş Şube Müdürlüğü Aile içi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’nden Polis Memuru Mehmet Mustafa Paşahan tarafından bilgilendirme yapılan etkinliğe, akademik ve idari personelleri ile öğrenciler katıldı. Kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek amacıyla kadınların kullanımına sunulan KADES uygulamasının tanıtımı yapılan etkinlikte, kadına yönelik şiddetle mücadelede "Kadına El Kalkamaz" mottosuyla ülke genelinde 5 milyondan fazla erkeğe bilgilendirme ve farkındalık eğitimleri verildiği belirtildi.