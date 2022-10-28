Akademisyen sanatçılar sergisi açıldı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Gaziantep Şehitkamil Belediyesi tarafından GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cevat Atalay’ın küratörlüğünde ikincisi düzenlenen Akademisyen Sanatçılar Sergisi Şehitkamil Sanat Galerisinde açıldı.

GAÜN Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Sarıbıyık ve Prof. Dr. Recep Yumrutaş’ın katılımıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıldönümüne ithafen düzenlenen sergiye, 32 üniversiteden 109 akademisyen sanatçı; resim, baskı resim, fotoğraf ve dijital baskı gibi çeşitli tekniklerle ürettikleri eserleriyle katıldı. Serginin açılışında konuşan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sarıbıyık, çok sayıda üniversiteden akademisyenin katkı yaptığı bu sergi vesilesiyle akademisyenlerin sadece öğrencileriyle baş başa kalmayıp topluma açık yönüyle birlikte olmalarının çok sevindirici bir durum olduğunu belirtti. Prof. Dr. Sarıbıyık, “Üniversiteler sadece üniversite kampüsü içerisinde bilgi üreten, ürettikleri bilgiyle sadece kendileri yoğrulan bir kurum olmamalı, topluma açık yönleri de olmalı. Sanat, estetik, değer, zarafet, nezaket bizim medeniyetimizin temel ilkeleridir. Bu ilkeleri gerçekten GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cevat Atalay öncülüğünde çok güzel bir şekilde temsil ediliyor” diyerek, serginin Cumhuriyet’in 99. yılına ithaf edilmesinden mutluluk duyduğunu belirtti.

Gaziantep Üniversitesinin şehre sanat ve estetik değeri katmaya devam edeceğini söyleyen GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cevat Atalay, “Biz bu misyonu üzerimize alıyoruz ve üzerimize düşen bütün görevleri yapmaya devam edeceğiz” sözleriyle Gaziantep Üniversitesinin şehirle interaktif bir ilişki kurma sürecinde sanatın rolünün altını çizdi. Prof. Dr. Atalay, sergiye imkan sağlayan Şehitkamil Belediyesi’ne ve Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü’ne teşekkür etti.

“Akademisyen Sanatçılar Sergisi 2’’, 15 Kasım 2022 tarihine kadar Şehitkamil Sanat Galerisi’nde ziyaretçilere açık olacak.