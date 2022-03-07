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AK Partili kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde buluştu

AK Parti Gaziantep Kadın Kolları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle kutlama etkinliği düzenledi.

GAZİANTEP 07.03.2022, 13:21
AK Partili kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde buluştu

AK Parti Gaziantep Kadın Kolları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle kutlama etkinliği düzenledi.

AK Parti Gaziantep Kadın Kolları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle kadın teşkilatıyla bir araya gelerek kutlama etkinliği düzenledi. Çok sayıda kadının katıldığı etkinliğe; Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, AK Parti Gaziantep Kadın Kolları Başkanı Feray Yılmaz ve çok sayıda kadın kolları üyesi katıldı.

“8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun”

Kutlama etkinliğinde konuşan AK Parti Gaziantep Kadın Kolları Başkanı Feray Yılmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak, “ AK Parti motivasyonunun çoğunluğunu kadın kollarından almaktadırlar. Çünkü bizim kadınlarımız; işini aşkla yapan, gönülden çalışan, vefalı kadınlardır. Biz bu işi Allah rızası için yaptığımız sürece Allah işimizi bereketlendiriyor ve çok güzel dualar almamızı sağlıyor. Böyle bir ailenin içinde olduğum için Allah’ımıza şükrediyorum. Kim var diye sorulduğu zaman sağına, soluna, etrafına bakmadan ben varım diyebilen ve bu şekilde çalışmalarını sürdüren kadın kolları teşkilatımızın değerli üyelerine tekrardan teşekkür ederim. 8 Mart Kadınlar Günümüz kutlu olsun” dedi.

“Boşanmış olan eşin ısrarlı takibi katalog yani ağır suçlar içerisinde değerlendirilecek”

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Kanunu’nda yeni düzenlemelerin olacağını söyleyen AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, “ Kadın her zaman medeniyetin bir parçası olmuştur. Tarih boyunca kadının olmadığı hiçbir ortam bulunmamaktadır. Türk medeniyetlerine baktığımızda Kağan ile Hatun’un kararlar için yazılan fermanın altında her ikisinin de imzası olmak zorundaydı. Peygamber Efendimizin hadislerine baktığımız zaman tüm değerlendirmelerinde eşinin adın, kızının adı ve kadınlarla diyalogları dikkat çekmektedir. AK Parti iktidarıyla göreve geldiğimiz günden bu yana pek çok konuda düzenlemeler yaptık. En önemli kanunlarımızdan bir tanesi 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Kanunu’ydu. Bugünde bununla ilgili yeni düzenlemeler gelecek. Boşanmış olan eşin ısrarlı takibi katalog yani ağır suçlar içerisinde değerlendirilecek. Minimum cezanın 6 aydan 9 aya çıkarılması ve 9 aylık cezanın da 2 yıla kadar çıkarılması gibi durumlar söz konusu olacak” ifadelerini kullandı.

“Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin başında kadınlar var”

Belediye içerisinde çok sayıda kadın yöneticinin olduğunu söyleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Yalnızca bir gün değil biz her gün birbirimizi kardeşçe, muhabbetle kucaklıyoruz. 8 Mart deyip geçmeyin annenin rahmetiyle, merhametiyle ve annenin evladına baktığı gibi baktığımızda bu dünyayı güzelleştireceğiz. Sevgili Peygamberimizin veda hutbesini okuduğumuzda kadın ile erkeği birbirine emanet ediyor. Peygamberimiz, kadın ile erkeği birbirine veli kılıyor. Kadını güçlendirmek asla aileyi zayıflatmaz. Güçlü kadın, güçlü ailedir. Bizim medeniyetimiz bir kadın devrimidir. Bizim medeniyetimiz, kadını eşref-i mahlukat olarak yükseltendir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nda kadınların cephenin gerisinde nasıl mücadele ettiklerini gördü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle ve minnetle anıyorum. Daha dünyada kadının adı yokken seçme ve seçilme hakkı verilmemişken Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını verdi. Belediyede ilk göreve başladığımda işini ehline vereceğimizi söyledim. Hangi belediyenin fen işleri, mali işleri, kültür işleri, imar işlerinin başında kadın var? Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin başında kadınlar var. Bu iş ehliyet işidir, cinsiyet işi değil” diye konuştu.

Şahin, konuşmanın ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara yönelik yapılan projelerle ilgili sunum yaptı. Etkinlik hatıra fotoğrafının ardından son buldu.

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