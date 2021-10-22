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Ak Parti’de danışma meclisi toplanacak

Gaziantep’te Ak Parti İl Danışma meclisi, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün de katılacağı toplantı ile gerçekleştirilecek

GAZİANTEP 22.10.2021, 10:50
Ak Parti’de danışma meclisi toplanacak

Gaziantep’te Ak Parti İl Danışma meclisi, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün de katılacağı toplantı ile gerçekleştirilecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Salonu’nda 23 Ekim 2021 Cumartesi Günü saat 13.30’da gerçekleştirilecek toplantıya Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri, belediye başkanlarımız ve Parti Genel Merkezi’nden gelecek olan misafirler ile parti teşkilatları katılacak. 2023 vizyonunun konuşulacağı, teşkilat üyelerinin görüş, öneri ve beklentilerinin dinlenip, istişarelerde bulunacağı toplantıda 2020 yılı değerlendirmesi de yapılacağı duyuruldu.

Ak Parti İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, tüm Ak Partililer danışma toplantısına davet edilerek, ’İl,ilçe teşkilatlarımız, kadın ve gençlik teşkilatlarımızın da katılımıyla coşkulu bir şekilde yapılacak olan toplantımızda basın mensuplarımızı, siz kıymetli misafirlerimizi ve tüm halkımızı aramızda görmekten onur duyarız’’ denildi.

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