Ak Parti Gaziantep’ten Kurban Bayramı mesajı

Gaziantep’te AK Parti’de İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayarak tüm İslam aleminin bayramını kutladı. AK Parti Gaziantep İl Başkanı Özkeçeci, mesajında, “Bayramlar, birlik ve beraberlik duygularının yoğunlaştığı, milli ve dini değerlerin yaşatıldığı, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının pekiştiği, dargınlıkların unutularak kardeşçe kucaklaşmaların olduğu müstesna günlerdir. İnsanları birbirine yakınlaştıran, topluma umut ve sevgi aşılayan bu mübarek günlerin kıymetini bilerek başta yakınlarımız olmak üzere kimsesizlerimizi ve yardıma muhtaç vatandaşlarımızı ziyaret etmeli; büyüklerimizin hayır dualarını almalıyız. Komşularımızla, şehit ve gazi ailelerimizle hasbihal ederek birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeliyiz. Şüphesiz ki kestiğimiz kurbanlar da merhamet duygularımızı harekete geçirerek kendimize ve çevremize karşı sorumluluklarımızın farkına varmamızı sağlayacak; yardımlaşma ve paylaşma bilinciyle kardeşçe kucaklaşmamıza vesile olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gaziantepli hemşerilerim olmak üzere tüm İslam âleminin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor; bayramın ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini temenni ediyorum” ifadelerine yer verildi.