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AK Parti Gaziantep milletvekillerden 25 Aralık mesajı

AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Ahmet Uzer ve Mehmet Erdoğan, 25 Aralık Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü nedeniyle birer mesaj yayımladı.

GAZİANTEP 24.12.2020, 15:45
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AK Parti Gaziantep milletvekillerden 25 Aralık mesajı

AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Ahmet Uzer ve Mehmet Erdoğan, 25 Aralık Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü nedeniyle birer mesaj yayımladı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Milletvekili Uzer, tarihe altın harflerle yazılan, işgal altındaki tüm mazlumlara örnek olan Gaziantep Savunması’nın milli birliğin şahlanışı olduğunu belirterek, "Gaziantepliler büyük bir kahramanlıkla hem kendini düşman işgalinde kurtarmış hem de Anadolu’nun düşman işgalinden kurtarılmasında önayak olmuşlardır. Antep Savunması, silahsız ve cephanesiz olarak 11 ay boyunca düşman kuvvetlerine karşı verilen amansız mücadeleyle insanlık tarihinin gördüğü en büyük kurtuluş mücadelelerinden biri olmuştur. Gaziantep, bu şanlı savunmada verdiği 6317 şehit ile kahramanlığını, yiğitliğini ve cesaretini bütün dünyaya göstererek şanlı bir destan yazmıştır. 99 yıl önce yazılan ve herkes için büyük bir övünç kaynağı olan bu destan, bugün ülkemize karşı haince kurulan tuzaklara, terör örgütleri ve ekonomimiz üzerinden yapılan saldırılara karşı verdiğimiz mücadeleye de ilham kaynağı olmuştur. Bir asır önce vatan toprakları için canlarını feda eden kahramanlarımızın bize bıraktığı bu kutsal mirasa bizler de gerekirse canımız pahasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Gaziantepliler, Antep Harbi’nde verdiği kahramanca mücadeleyle işgalcilere karşı verilen mücadelede nasıl önayak olduysa bugün de özellikle ekonomideki, ihracattaki başarısıyla ülke ekonomisine büyük katkılar sağlamaktadır. Milli mücadelenin en şerefli, en onurlu bir şekilde yaşandığı Gaziantep Savunması’nda bu memleketin evlatları olarak düşman işgalinden kurtuluşumuzun 99. yılını büyük bir gururla ve onurla kutluyor, vatan savunmasında gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Gaziantep Milletvekilimiz Sayın Mehmet Erdoğan, 25 Aralık nedeniyle yayımladığı mesajında, "Fransızların 150’lik toplarına karşı emsalsiz direnişinin adı 25 Aralık Gaziantep’in kurtuluş günüdür. Gaziantep’imizin Fransız işgalinden kurutuluşunun 99’uncu yıl dönümünü kutlamanın büyük gurur ve coşkusunu yaşıyoruz dedi. Gaziantepliler göstermiş oldukları emsalsiz direniş örneği kararlılık, irade ve dayanma gücü göstererek düşmana kendisini siper etmişlerdir. Fransızların suç olan 150’lik toplar ve zehirli katıklar kullanarak insanlık suçu işlemişlerdir.

Her türlü imkansızlığa 6317 şehit verme pahasına kahramanlık, yiğitlik ve cesaret anıtı olmuşlardır. Fransız işgalinden kurtuluşunun tarihin altın sayfalarında yer alan Gaziantep Savunması, gururla yad ettiğimiz ecdadımızın bayrak, vatan, namus ve şerefi için, kendisinden kat kat güçlü olan düşmana karşı, yokluk ve yoksulluk içinde dahi, neler yapabileceğinin en güzel destanını yazmıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını, bu mücadelede canlarını vatan için veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" şeklinde konuştu.

Milletvekili Nejat Koçer de Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Gaziantep savunması, eşsiz bir kahramanlık örneğidir" dedi. Koçer, mesajının devamında, “25 Aralık, Gaziantep’in bağımsızlık için verdiği onurlu mücadelenin zaferle neticelendiği gündür. 99 yıl önce gerçekleşen bu mücadele azmin, cesaretin ve yiğitliğin vücut bulduğu, Türk milletine Milli Mücadelede örnek teşkil eden eşsiz bir kahramanlık öyküsüdür. Fransız işgaline karşı Antep savunmasında toprağa düşen 6317 şehit, ’Vurun Antepliler namus günüdür’ diyen Karayılan’ın ardına düşmüş, ’Kana kan, cana can isterim’ diyen Ökkeş Ağa’nın oğlu Şehit Kâmil’e omuz vermiş, ’Düşman cesedimi çiğnemeden Antep’e giremez’ diyerek şehit olan Şahin Bey’in kanını yerde bırakmamıştır. Gaziantep’in sahip olduğu mücadele azmi ’Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum’ diyerek savaşan ecdadından kalan mirastır. Ülkemizin de içinde bulunduğu küresel ekonomik savaşta, milli mücadele ruhu sayesinde üretimiyle, girişimcisiyle, sanayisi ve ihracatıyla en ön saflarda yer almaktadır. Türkiye’nin iki katı büyüme performansı ile şehitlerine ve gazilerine layık olma yolundaki gayretini devam ettirmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Gaziantep savunmasında toprağa düşen kahramanlarımız başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, Gaziantep’in 25 Aralık düşman işgalinden kurtuluş gününü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin ise, 25 Aralık nedeniyle yayımladığı mesajında, 25 Aralık Gaziantep’in 99. Kurtuluş Günü özgürlüğü ve bağımsızlığı kendine vazgeçilmez sayan kadim milletimizin gurur kaynağı olan Gazi şehrimiz, bugün sanayisi, ticareti, gelişmişliği, kültür ve turizmi, ekonomisi ve sosyal kalkınmasıyla ülkemizin parlayan yıldızı konumundadır. Geçmişten bugüne Mezopotamya, Maraş, Halep ve Urfa’dan Akdeniz’e uzanan önemli yolların kesişme noktasında bulunan Gaziantep’in direnişi, milletin kahramanlık ve fedakârlığı, vatan sevgisi ve istiklal aşkı, dışarıdan hiç bir yardım almadan işgalci güçlere direnmesi, dünya şehir savaşları literatürüne girecek ölçüde etkili ve örnek bir mücadeledir. Milletin bağımsızlık mücadelesi içerisinde en şerefli sayfaların yazıldığı şehirlerden birisi olan Gaziantep, Kurtuluş Savaşı’nda düşman kuvvetlerine karşı verdikleri destansı mücadeleyle, ay yıldızlı bayrağı gönderde dalgalandıran Anteplilerin, Anadolu’nun işgal edilemeyeceğini bütün dünyaya göstermiştir. 6317 şehit veren bir şehrin evlatları olarak; aradan geçen 99 yılda, başta ticaret, sanayi, kültür ve sosyal politikalar olmak üzere birçok alanda, Türkiye’nin ve Dünya’nın model kenti olma yolunda 2023 hedeflerine kararlılıkla ilerlemekteyiz. Milli birliğimize, devletimizin bekasına, bayrağımıza ve ezanımıza kastedecek tüm nifak unsurlarının hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaklarına olan inancımla, Gaziantep`imizin, Fransızların ve işbirlikçilerinin işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünde, vatan topraklarının düşman işgalinden kurtarılması uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle, anıyor gazilerimize ve tüm hemşerilerimize sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum" ifadelerini kullandı.
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