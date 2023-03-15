AK Parti Gaziantep İl Başkanı Özkeçeci adaylığını açıkladı

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde aday adayı olmak için görevinden istifa ettiğini açıkladı.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Özkeçeci, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde aday adayı olmak için görevinden istifa ettiğini vurgulayarak bir mesaj yayımladı.

Özkeçeci, yayımladığı mesajında, “Kıymetli hemşerilerim, değerli dava arkadaşlarım, 28 Aralık 2014 tarihinden bugüne kadar büyük bir özveri ve onurla yürütmekte olduğum AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı görevimden Genel Merkezimizin takdiri ve Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın olurları ile 2023 Yılı Genel Seçimleri Milletvekilliği Aday Adaylığım dolayısıyla bugün itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. Öncelikle 9 yıl boyunca bu şerefli görevi yürütmeme olanak sağlayan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Genel Başkan Vekillerimiz Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım’a, Genel Başkan Yardımcılarımıza, görevde bulunduğum süre zarfında şahsıma güven ve desteklerini esirgemeyen Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir’e, Güneydoğu Anadolu Bölge Teşkilat Başkanımız Abdullah Ağralı’ya, İl Koordinatörümüz, Malatya Milletvekilimiz Hakan Kahtalı’ya ve Genel Merkez Teşkilatımıza en derin şükranlarımı sunuyorum. Bugüne kadar desteklerini her daim yanımda hissettiğim, bu kutlu yolda yan yana yürümekten büyük mutluluk duyduğum, zaman ve mekan fark etmeksizin daha güçlü bir Türkiye için omuz omuza çalıştığım bakanlarımıza, kadim il başkanlarımıza, milletvekillerimize, büyükşehir ile ilçe belediye başkanlarımıza ve yardımcılarına, ilçe başkanlarımıza ve yönetimlerine, kadın ve gençlik kolları başkanlarımıza ve yönetimlerine, il başkan yardımcılarımıza, il yönetim kurulu üyelerimize, mahalle başkanlarımıza, STK’larımıza, tüm teşkilatımıza ve teveccühleri ile gönüllerinde bizlere yer vermiş, davamıza ve 2002 seçimlerinden bu yana bizlere inanmış tüm hemşerilerimize minnettarım. Ülkemizin ve Gazi şehrimizin gelişmesi, büyümesi ve ilelebet yükselmesi için büyük bir özveri ve gayret içinde görevlerimi yerine getirdim. Dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de AK Parti çatısı altında ülkemize hizmet edebilmek için şahsıma verilecek tüm görevleri layıkıyla yerine getirmeye hazır olduğumu belirtmek isterim. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde partimizi zafere ulaştırmak için Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, var gücümle, durmadan, yılmadan büyük bir azim ve ilk günkü heyecanla çalışmalarımı sürdürmeye devam edeceğim. Bu vesileyle 2023 yılı seçiminin ülkemiz, Gazi şehrimiz ve partimiz için hayırlar getirmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi.