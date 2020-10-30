AK Parti Araban’da Kasney ile devam

AK Parti Araban İlçe Başkanlığına atanan Kamil Murat Kasney, Ankara dönüşü görevine başladı.

Araban ilçe Başkanlığı için beklenen atamayı AK Parti teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir yaptı. AK Parti Araban İlçe Başkanlığı görevine yeniden atanmasının ardından görevine başlayan Kasney, ’’Beni, AK Parti Araban İlçe Başkanlığı görevine layık görerek yeniden atama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı değerli büyüğüm sayın Erkan Kandemir’e, İl Başkanım değerli büyüğüm sayın Mehmet Eyüp Özkeçeci ve değerli büyüklerim AK Parti Gaziantep Milletvekillerimize teşekkür ederim” dedi.

İlçeye hayırlı çalışmalar yapacaklarını ifade eden Kasney, “İlçemizde partimizi daha ileriye taşımak için geçmiş dönemlerde partimizde görev alan başkan, yönetici, delege ve üyelerimizle el ele verip sürekli istişare içerisinde partimiz ve ilçemize hayırlı olacak çalışmalarımızı yapacağımıza hiç kimsenin şüphesi olmasın. İlçemizdeki sorunların çözümü noktasında tüm imkanlarımızı seferber edip, çalışacağım. Partimizin kapısı geçmiş dönemlerde teşkilatımızda görev almış tüm dava arkadaşlarımız ve ilçemizin tüm halkına sonuna kadar açıktır. İsteyen partili partisiz her hemşehrimiz ile Araban ilçemizin kalkınması ve ilerlemesi için istişareler yapmaya hazırım. AK Parti Araban İlçe Başkanlığımızda yeni bir dönem başlamıştır” ifadelerini kullandı.