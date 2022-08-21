AİGF Genel Başkanı Arif Kurt: “Yastayız”

Anadolu İnternet Gazetecileri Federasyonu (AİGF) Genel Başkanı ve Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı Arif Kurt, Gaziantep’te yolcu otobüsü ve bir ambulansın da karıştığı kazada yaşamını yitiren 2’si İhlas Haber Ajansı muhabiri 16 kişinin ölümüyle ilgili taziye mesajı yayınladı.

Mesajında kaza haberini büyük üzüntüyle aldığını ifade eden Anadolu İnternet Gazetecileri Federasyonu (AİGF) Genel Başkanı ve Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı Arif Kurt, "Gaziantep’te meydana gelen, kentimizi ve ülkemizi yasa boğan trafik kazasında kazazedelere yardım etmek için bölgede bulunan 2 İhlas Haber Ajansı çalışanının yaşamını yitirmesi medya camiasında büyük üzüntü oluşturdu. Kazada yaşamını yitiren İhlas Haber Ajansı çalışanı meslektaşlarımız basın şehitlerimiz Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver’e, 3 itfaiye personeline, 3 sağlık personeline ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve mesai arkadaşlarına sabır diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.