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Afrin Eğitim Fakültesi’ne restorasyon

AFRİN EĞİTİM FAKÜLTESİ'NE RESTORASYON

GAZİANTEP 10.09.2020, 11:23
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Afrin Eğitim Fakültesi’ne restorasyon

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile BIINA Toplum Kalkınma Derneği arasında, Afrin Eğitim Fakültesi Binası’nın tadilat ve restorasyonuna yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ve BIINA Toplum Kalkınma Derneği Başkanı Ammar Alazmah’ın imzaladığı protokole göre, Zeytin Dalı Harekatı Güvenli Bölgesi’nde bulunan GAÜN Eğitim Fakültesi’nin restorasyonu ve binaların eğitime elverişli hale getirilmesi başta olmak üzere taraflarca mutabık kalınan konularda işbirliği kararlaştırıldı.

Destekler bizi onurlandırıyor

İmza töreninde konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Gaziantep Üniversitesi’nin Suriye’de açtığı fakülte ve meslek yüksekokullarında bir yandan iyi bir eğitim sahasıyla öğrencilerin yaşam kalitelerini artırmak adına devletin imkanlarını seferber ederken, diğer yandan da Kuzey Suriye’deki gönüllü STK’ları bu işe dahil edildiğini belirti. Prof. Dr. Gür, “Derneğimiz Afrin Bölgesi’ndeki fakültemizin ek binasının yeni açılacak eğitim alanlarının tadilatına büyük destek verecek, bu destek bizi onurlandırıyor. Böylece hem Suriye tarafındaki STK’larımız bu eğitimi devam etmesi açısından her türlü desteği veriyor, hem de devletimiz bu destekle birlikte orada daha fazla öğrencilere hizmet sunabiliyor. Bu bizi mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

GAÜN’e desteğe devam

BIINA Toplum Kalkınma Derneği Başkanı Ammar Alazmah ise, Gaziantep Üniversitesi’nin Suriye’deki eğitim faaliyetlerinin bölgenin gelişimi açısından önemli bulduğunun altı çizerek, "Üniversitemizin faaliyetlerine destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Protokol törenine, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şehmus Demir, BIINA Toplum Kalkınma Derneği Başkanı Ammar Alazmah, Afrin Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Habib Özkan ve Cerablus Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Fehmi Soğukoğlu katıldı.

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