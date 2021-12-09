Afrin Eğitim Fakültesi’nde Mevlana’yı anlama ve anma programı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Afrin Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü tarafından 7-17 Aralık Mevlana Haftası etkinlikleri kapsamında ‘Mevlana’yı Anlama ve Anma Programı’ gerçekleştirildi.

GAÜN Afrin Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen programa GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş, Afrin Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Habip Özkan ve Yunus Emre Enstitüsü Suriye Koordinatörü Fikret Çıtak katıldı. Program kapsamında Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin hayatı ve sanatı; şiir, musiki dinletisi, tiyatro gösterisi ile kimsesiz çocuklar yararına etkinlik düzenlendi. Program sonunda düzenlenen etkinlikten elde edilen gelir, Afrin çevresindeki çadır kentte yaşayan ilkokul öğrencilerinin ihtiyaçlarının karşılanması için hibe edildi. GAÜN Afrin Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Habib Özkan’ın açılış konuşması sonrasında söz alan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş, Hazreti Mevlana’nın büyük bir mutasavvıf, düşünür, âlim ve gönül adamı olduğunu vurgulayarak, “Hazreti Mevlana; yüzlerce yıldır hoşgörünün, iyiliğin, barışın ve kardeşliğin sembolü olmuştur. Hazreti Mevlana; yaşantısıyla insanlığa yol gösterici ve rehber olmuştur. İslam şehirlerinin yakılıp yıkıldığı bir dönemde Hazreti Mevlana sözleriyle, sohbetleriyle ve öğütleriyle karamsarlık havasını dağıtmış, bu coğrafyada yaşayan toplumların silkinmesine ve yeniden dirilişine sebep olmuştur. Hazreti Mevlana, her insanın kalbini gönlünü fethetmeyi başarmıştır. Hazreti Mevlana’nın gönüllerimizde varoluşunun nedeni sadece sözleri, şiirleri ve mesajları değil, sevgidir, aşktır. Aşk ise kişinin sevdiğinde hem hal olmasıdır. Vefatının üzerinden 748 yıl geçmesine rağmen Hazreti Mevlana’yı her zaman zihnimizde, gönlümüzde canlı tutmamızın sebebi hikmeti sevgidir, muhabbettir, aşktır” dedi.

“Mevlana’nın tavsiyelerine uyarak yaşamalıyız”

Prof. Dr. Recep Yumrutaş konuşmasının devamında ise insanların Hz. Mevlana’nın tavsiyelerine uyararak, birbirini sevmesi gerektiğini belirtereke, "Hazreti Mevlana’nın tavsiyelerine uyarak, bu coğrafyada ve gönül coğrafyamızda birlik ve beraberlik içerisinde yaşamamız için, Allah için birbirimizi sevmemiz, Allah için muhabbet etmemiz gerekiyor. Bizler ancak muhabbet ettikçe birbirimizi anlayabilir, birbirimizi sevebiliriz, Rabbimize iyi bir kul olabiliriz. Ancak böyle yaşayabilirsek; çatışan, öldüren, birbirini yok etmek isteyen değil, yaşatan bir insan ve mutlu bir toplum olabilir, huzurlu bir coğrafya inşa edebiliriz. Hak ve adaletin olduğu yaşanabilir bir dünya kurabiliriz. Bu bağlamda Mevlana Haftası kapsamında düzenlenen Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’yi Anma ve Anlama Programının gönüllerimize bir sürur, kalplerimize bir yumuşaklık, nefsimize bir terbiye sağlamasını Rabbimden niyaz ediyor, bu etkinliğin yapılmasında emeği geçen Dekanımız Prof. Dr. Habip Özkan’a, değerli hocalarıma, idari personelimize ve en önemlisi de bu etkinlikte görev alan öğrencilerimize ve toplantımıza iştirak eden tüm katılımcılara gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.