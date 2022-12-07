Adliyeye sevk edilen 911 şüpheliden 168’i tutuklandı

Gaziantep’te asayiş suçlarıyla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalarda bir hafta içinde 168 kişi tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube müdürlüğü ekiplerince, 30 Kasım - 6 Aralık tarihleri arasında asayiş suçları ile mücadele yapılan çalışmalarda 33 ruhsatsız tabanca, 24 ruhsatsız tüfek, 19 kurusıkı tabanca ve 297 fişek ele geçirildi. Çalışmalarda 219 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı. Olaylara karıştıkları tespit edilen ve yakalanan 911 şüpheliden, 168’i sevk edildikleri Adli Mercilerce tutuklanırken, 8’i hakkında adli kontrol kararı verildi. 735 şüpheli ise serbest bırakıldı. Çeşitli suçlardan aranan 399 şüpheli yakalanarak Adli Mercilere teslim edildiği bildirildi.