Adam Voleybol’dan aynı tarife 3-2
Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Lig’inde Gaziantep’i temsil eden Adam Voleybol, nefes kesen Generali Sigorta Sakarya maçını 2-0’dan çevirerek 3-2 kazandı. Sarı lacivertliler geçen hafta oynadığı Merinos maçında da geriye düşmesine rağmen muhteşem bir oyunla maçı kazanmıştı.
Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Lig’inde Gaziantep’i temsil eden Adam Voleybol, nefes kesen Generali Sigorta Sakarya maçını 2-0’dan çevirerek 3-2 kazandı. Sarı lacivertliler geçen hafta oynadığı Merinos maçında da geriye düşmesine rağmen muhteşem bir oyunla maçı kazanmıştı.
Talat Özkarslı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşma yine 5 setlik nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. İlk seti 25-22 kaybeden Adam Voleybol, ikinci sette de etkili olamadı ve konuk ekip 25-18 kazanarak durumu 2-0 yaptı. Üçüncü sette daha üstün bir oyun sergileyen sarı lacivertliler 25-20 seti alarak umutlandı. Dördüncü sette hata sayısını azaltan Adam Voleybol 25-18 kazanarak setlerde durumu eşitledi. Tia-break seti ise izleyenleri heyecanlı anlar yaşattı. Sarı lacivertli takım üstün oyunuyla bu seti 15-12 kazandı ve play-off yolunda çok büyük bir galibiyete imza attı.
Adım adım Play-Off’aBu sezon ilk kez mücadele ettiği Sigorta Shop Kadınlar 1. Lig’inde başarılı bir grafik çizen Adam Voleybol, play-off gruplarına kalarak Gaziantep’e heyecan yaşatmak istiyor. Sarı lacivertliler hafta sonu deplasmanda Adana temsilcisi Çukurova Belediyespor ile oynayacak. Aski-Atatürk Spor Salonu’ndaki zorlu mücadele 20 Mart Cumartesi günü 14.00’de başlayacak.