banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Cep telefonu fiyatları artışa geçti
Cep telefonu fiyatları artışa geçti
Steven Gerrard:
Steven Gerrard: "Maçın favorisi Galatasaray
Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?
Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?
4. haftanın hakemleri belli oldu
4. haftanın hakemleri belli oldu

Adam Voleybol’da tempo arttı

ADAM VOLEYBOL’DA TEMPO ARTTI

GAZİANTEP 30.09.2020, 17:13
2
Adam Voleybol’da tempo arttı

TVF Kadınlar Voleybol 1. Lig’in de bu sezon ilk kez mücadele edecek olan Adam Voleybol yeni sezon hazırlıklarında tempoyu arttırdı. Baş antrenör Şükrü Çobanoğlu yönetiminde yeni sezona hazırlanan sarı-lacivertliler hafta sonu İstanbul’da Fenerbahçe ile hazırlık maçları oynayacak.

Yaptığı transferlerle dikkat çeken Adam Voleybol takımında yeni hazırlıkları günde çift idmanla devam ediyor. Gaziantep’i başarıyla temsil etmek isteyen sarı lacivertli takımda baş antrenör Şükrü Çobanoğlu işi çok sıkı tutuyor.

İlk hazırlık maçı Fenerbahçe ile yapılacak

Yaklaşık 1 aydır Gaziantep’te çalışmalarını sürdüren Adam Voleybol takımı hafta sonu ilk hazırlık maçını oynayacak. Cuma günü İstanbul’a gidecek olan sarı lacivertli takım, Fenerbahçe Voleybol takımıyla hazırlık maçı oynayacak.

Çalışmalar çok iyi gidiyor

Takım baş antrenörü Şükrü Çobanoğlu yeni sezon hazırlıklarının çok iyi gittiğini belirterek, “Sezonun başlamasına sayılı günler kaldı. Şu ana kadar yapılan çalışmalardan memnunum. Oynayacağımız hazırlık maçlarıyla takımın son durumunu göreceğiz. Sezonun ilk haftasında oynayacağı Numune maçına kadar hazır hale gelmek istiyoruz” dedi.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
21°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 30 Eylül 2020
İmsak 05:28
Güneş 06:53
Öğle 12:59
İkindi 16:17
Akşam 18:55
Yatsı 20:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Antalyaspor 3 7
5. Hatayspor 3 7
6. Erzurumspor 3 6
7. Göztepe 3 5
8. Fenerbahçe 3 5
9. Konyaspor 2 4
10. Trabzonspor 3 4
11. Beşiktaş 3 4
12. Sivasspor 3 4
13. Kasımpaşa 3 3
14. Kayserispor 3 3
15. Gaziantep FK 3 2
16. Ankaragücü 2 1
17. Gençlerbirliği 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Malatyaspor 3 1
20. Denizlispor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 3 7
2. Tuzlaspor 3 7
3. Ankara Keçiörengücü 3 7
4. İstanbulspor 3 6
5. Altınordu 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Adanaspor 3 5
8. Altay 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Bandırmaspor 3 4
11. Giresunspor 3 4
12. Bursaspor 3 3
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 3 1
17. Menemen Belediyespor 3 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Liverpool 3 9
3. Everton 3 9
4. Aston Villa 2 6
5. Arsenal 3 6
6. Crystal Palace 3 6
7. Leeds United 3 6
8. Tottenham 3 4
9. Chelsea 3 4
10. Newcastle 3 4
11. West Ham 3 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Sheffield United 3 0
20. Fulham 3 0
Takımlar O P
1. Real Betis 3 6
2. Granada 3 6
3. Real Sociedad 3 5
4. Celta de Vigo 3 5
5. Valencia 3 4
6. Real Madrid 2 4
7. Getafe 2 4
8. Villarreal 3 4
9. Atletico Madrid 1 3
10. Barcelona 1 3
11. Sevilla 1 3
12. Levante 2 3
13. Osasuna 3 3
14. Athletic Bilbao 2 3
15. Cádiz 3 3
16. Huesca 3 2
17. Real Valladolid 3 2
18. Eibar 3 1
19. Deportivo Alaves 3 1
20. Elche 1 0