Adam Voleybol’a dört yeni isim

Türkiye Voleybol Federasyonu(TVF) Kadınlar 1. Lig’de Gaziantep’i temsil eden Adam Voleybol, devre arası transferinde 4 ismi renklerine katarken, iki oyuncusuyla da yollarını ayırdı.

Ligde aldığı başarı sonuçlarla adını duyuran sarı lacivertli takımda transfer sezonu hareketli geçti. Öncelikle kadroda düşünülmeyen Aleksandra Bytsenko ve Çisil Oygüç ile yollarını ayıran Gaziantep Voleybol takımı, orta oyuncu Ecenur Aksoy, pasör Kübra Kegan Susam, libero Irmak Gürsoy ve Sırp oyuncu smaçör Jovana Vesovic ile anlaşmaya vardı.

“Kaliteli bir kadroya sahibiz”

Sezonun ilk yarısını ilk 4’de tamamladıklarını hatırlatan Adam Voleybol Kulüp Başkanı Hatice Bilginsoy, daha güçlü bir kadro ile yollarına devam edeceklerini söyledi. İki oyuncuyla yollarını ayırdıklarını dile getiren Bilginsoy, “Sezonun ikinci yarısının daha zorlu geçeceğinin bilincindeyiz. Hocamızın da görüşlerini alaraktan kadromuza takviyeler gerçekleştirdik. Yeni katılan arkadaşlarımızın takıma kısa sürede uyum sağlayıp, katkı sağlayacaklarından şüphemiz yok. İnşallah çok güzel bir ikinci yarıyı yaşayacağız ve sezon sonunda hak ettiğimiz noktada ligi tamamlayacağız” diye konuştu.