Adaklık ve kurbanlık kesim merkezi hizmete açıldı

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde ihtiyaca yönelik gerçekleştirilen planlamalar, projelendirilerek halkın hizmetine sunulmaya devam ediyor. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nun yapımını başlattığı Adaklık ve Kurbanlık Kesim Merkezi, tamamlanarak vatandaşın kullanımına açıldı.

Aydınlar Mahallesi sınırları içerisine yapılan Adaklık ve Kurbanlık Kesim Merkezi, toplam 5 bin 200 metrekare arsa üzerine inşa edildi. Merkez içerisinde 13 adet 170 metrekare büyüklüğünde büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesim yeri, soğuk hava deposu, kurbanlık ve adaklık sahiplerinin bekleme alanı, otopark, zabıta noktası bulunuyor.

“Gerçekten Şehitkamil belediyemiz, çok güzel bir tesis yapmış”

Londra’da ikamet eden Çetin Kaya, merkeze ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Biz Londra’dan tatil için Gaziantep’te geldik. Tabii eşim ile benim adaklığımız vardı. Adaklığımızı yerine getirmek için kasabımızla görüştük. Şehitkamil Belediyemizin Adaklık ve Kurbanlık Kesim Merkezi’ne geldik. Gerçekten Şehitkamil Belediyemiz, çok güzel bir tesis yapmış. Burada temiz, nezih, hijyenik ve güvenilir bir ortamda hayvan kesimi yapılıyor. Buranın hizmetlerinden çok memnun kaldık. Şehitkamil Belediyemize böylesine güzel bir hizmeti bizlere ve esnafımıza sunduğu için çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“Harika bir tesis diyebilirim”

Sağlanan imkandan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldız Kaya, “Adaklık ve Kurbanlık Kesim Merkezi’nde her şey çok güzel, çok memnun kaldık. Harika bir tesis diyebilirim. İlk müşterisi de biz olduğumuz için çok mutlu olduk. Londra’dan gelip ve böylesine güzel bir hizmet ile karşılaştığımız için çok mutlu olduk. Gerçekten temiz ve hijyenik bir ortamda hizmet veriliyor. Şehitkamil Belediyemizin vermiş olduğu imkanlardan dolayı teşekkür ediyorum. Tesisin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

“Türkiye’de örnek proje diyebilirim”

Adaklık ve Kurbanlık Kesim Merkezi esnafı Cumali Güven, “Müşterilerimiz, Londra’dan adaklık kesimi için bizimle irtibata geçtiler. Gaziantep’te yeni şubemi sordular, ben de kendilerini Şehitkamil Belediyemizin yapmış olduğu Adaklık ve Kurbanlık Kesim Merkezi’ne davet ettim. Bugün ilk günümüz ve ilk müşterimiz. Şehitkamil Belediyemiz gerçekten çok güzel bir projeyi hayata geçirdi. Gerçekten Türkiye’de örnek proje diyebilirim. Bu tesisin diğer illerde ve ilçelerde de örnek olarak yapılmasını tavsiye ederim. Burada temiz, nezih, hijyenik bir ortamda hayvan kesimi yapılıyor. Gelen misafirlerimiz için bekleme alanları oluşturulmuş. Böylesine güzel bir hizmeti Gaziantep’e kazandırdığı için başta Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.