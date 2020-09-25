Merkezi Adana’da bulunan Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Esendemir, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’na ÇGC Onur Ödülü takdim edeceklerini söyledi.

Esendemir, “SANKO’nun bölgemize yatırımları, pandemi döneminde yardımları ve yerel basına katkılarından dolayı ÇGC Onur Ödülünü oybirliği ile SANKO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’na takdim etmeyi kararlaştırdık” dedi.

Geleneksel “Basın Özendirme Yarışması”nın sonuçlarını açıklayan Esendemir, yarışmaya sunulan eserleri, ÇGC Yönetim Kurulu’nun değerlendirdiğini bildirdi.

Esendemir, başkanlığında düzenlenen toplantıya; ÇGC Başkan Vekili Mustafa Özke, Başkan Yardımcıları Mehmet Uluğtürkan, Mehmet Serbes, Engin Kamber, Yasemin Atasoy, Genel Sekreter Sefa Saygıdeğer, Genel Sekreter Yardımcısı Süreyya Uri, Mali Sekreter Murat Yonat, Mali Sekreter Yardımcısı Hüseyin Arat, Yönetim Kurulu Üyeleri Vahap Ünkat, Mutlu Mete, Jale Karaşahinoğlu, Kadir Adıyaman ve Mustafa Akköse’nin katıldığını kaydetti.

Ödül töreni tarihi ve yerinin önümüzdeki günlerde açıklanacağını vurgulayan Esendemir, ÇGC Basın Özendirme Yarışması’nda SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’na Onur Ödülü takdim edilmesinin gerekçesini şöyle açıkladı:

“Sayın Konukoğlu, Gaziantepli olmakla beraber Adana iş ve basın dünyasında sevilen, uyarıları dikkate alınan iş insanıdır. Bu noktadan hareketle, Çukurova Bölgesi’ne gerçekleştirilen SANKO yatırımları, SANKO’nun pandemi sürecindeki yardım, paylaşım, moral ve örnek tutumu, yerel basına yakınlık ve desteğinden dolayı bu yıl ÇGC Onur Ödülü’nün SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’na takdim edilmesi oybirliğiyle kararlaştırılmıştır.”