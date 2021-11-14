banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Fuat Bol: Uyuyan dev uyanıyor!
Fuat Bol: Uyuyan dev uyanıyor!
Bulgaristan’da halk sandık başında
Bulgaristan’da halk sandık başında
Altının gram fiyatı 600’e çıkınca artık yanına yaklaşılmıyor
Altının gram fiyatı 600’e çıkınca artık yanına yaklaşılmıyor
Danıştay: Coca-Cola'nın içeriği araştırılsın
Danıştay: Coca-Cola'nın içeriği araştırılsın

Abdülkadir Güldiken cami hizmete girdi

Şahinbey Belediyesi ve hayırsever Abdülkadir Güldiken tarafından Güneykent Mahallesine yapılan Abdülkadir Güldiken Cami’nin açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

GAZİANTEP 14.11.2021, 15:17
Abdülkadir Güldiken cami hizmete girdi

Şahinbey Belediyesi ve hayırsever Abdülkadir Güldiken tarafından Güneykent Mahallesine yapılan Abdülkadir Güldiken Cami’nin açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Şahinbey Belediyesi’nin katkılarıyla tamamlanan caminin açılış törenine Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Berk, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçe Müftüsü Necati Şafak, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, hayırsever Abdülkadir Güldiken ve protokol üyeleri katıldı. 3 katlı olan ve içerisinde 4-6 yaş çocuklar için anasınıfı, çocuk ve kadınlar için Kur’an-ı Kerim kursları ve Gençlik Merkezi’nin yer aldığı Abdülkadir Güldiken Cami’nin resmi açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Türkiye’nin en fazla hizmet yapılan ilçesi

Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin Şahinbey ilçesinin Türkiye’nin en büyük ilçelerinden birisi olduğunu belirterek, “Türkiye’nin en büyük ilçesi ve en fazla öğrencisi olan bir ilçeyiz. Aynı zamanda Türkiye’de en fazla hizmetlerin yapıldığı ilçelerden biriyiz. Çocuklarımızın eğitim alanında tüm kitaplara erişebildiği ve milyonlarca kitabın ve deneme setlerinin dağıtıldığı bir protokol imzaladık. Güldiken ailesinin katkılarıyla yapılan caminin açılışında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Caminin yapımında emeği geçen başta Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na ve Güldiken ailesine teşekkür ediyorum” dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıklarını belirterek “Kabe’nin bir şubesi olan camimizin resmi açılışını yaptık. Rabbim böyle güzel eserleri yaptırmayı hepimize nasip eylesin. İlçemiz hızla büyümeye devam ediyor. Biz göreve başladığımızda 683.000 olan nüfus şuanda 1. 260.000 neredeyse 2 katına çıkmış. Göreve geldiğimde Güneykent Mahallemizin nüfusu 13.000’lerdeydi şu anda 40.000’in üzerinde. Sadece bu mahallemiz Gaziantep’teki birçok ilçemizden daha büyük. Bizde bu mahallemiz gibi tüm mahallemizi geliştirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Amacımız vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak ve onların her türlü ihtiyacına her anlamda destek olmak” ifadelerini kullandı.

Caminin sadece ibadet alanı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, “Camiler yaptırmadaki amacımız ibadet ve öğrenmek. Dinimizin ilk emri ‘oku’. Bizde bu okuma anlamında hem kitap hem de Kur’an-ı Kerim dağıtımı yapıyoruz. Açılışını yaptığımız sadece bir cami değil. Camimizin içerisinde 4-6 yaşındaki çocuklarımız için ana sınıfımız, kadınlar için Kur’an-ı Kerim kursumuz ve gençlik merkezimiz var. Camilerimiz 7 gün 24 saat açık olsun çocuklar, kadınlar, gençler ve her yaştaki insanların gelebileceği yerler olsun istiyoruz. Hem ibadetini yapsın hem de eğitimini gerçekleştirsin istiyoruz. Cemaatler olmazsa cami yapmanın bir anlamı olmaz. Allah, camimizin cemaatini bol eylesin. Abdülkadir ağabeyimize burayı teklif ettiğimizde Allah razı olsun hemen kabul etti. Hemen plan tadilatı yaptık ve burayı camiye çevirdik. El birliğiyle, gayretle biz çevre düzenlemesini yaptık kendisi de binasını yaparak bu hale getirdik. Allah yüz bin defa razı olsun, hayrını daim etsin ve devamı gelenlerden eylesin. Camimiz hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.Şahinbey İlçe Müftüsü Necati Şafak, caminin birçok alanda hizmet vereceğini belirterek “Camimiz, gençlerin yoğunlukta olduğu mahallemizde büyük bir ihtiyacı karşılamaktadır. Birçok alanda mahalleye hizmet vermektedir. Bu eserin öncelikle yerinin bağışlanmasında ve birçok cami yapımındaki bu konularda bizim yolumuzu, yönümüzü açan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyorum, Allah ondan razı olsun. Yine malını Allah yolunda harcayarak böyle güzel bir camiyi memleketimize kazandıran Abdülkadir Güldiken amcamıza da özellikle teşekkür ediyorum” dedi. Şahinbey Belediyesi ile birlikte caminin yapımını gerçekleştiren Abdülkadir Güldiken “Böyle hayırlı bir işin bize nasip olmasından dolayı oldukça mutluyum. Böyle eserlerin şehrimizde çoğalmasını diliyorum. Bu camiyi de yapmayı bizlere nasip oldu. Bizlere destek olan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından okunan dualarla Güneykent Mahallesine yapılan Abdülkadir Güldiken Cami’nin açılışı vatandaşlarında katılımıyla gerçekleştirildi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6