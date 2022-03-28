Abdulhamit Gül, Rıdvan Fadıloğlu’nu makamında ziyaret etti

Önceki dönem Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nu makamında ziyaret etti.

Fadıloğlu, Şehitkamil Belediyesi tarafından yürütülen proje ve çalışmalarla ilgili Abdulhamit Gül’e sunum eşliğinde bilgilendirmede bulundu. Önceki dönem Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, beraberindeki; Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekilleri Latif Karadağ, Osman Toprak, AK Parti Gaziantep Kadın Kolları Başkanı Feray Yılmaz, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, AK Parti Gaziantep Gençlik Kolları Başkanı Mesut Bozatlı ile birlikte Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyarette; Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Murat Özgüler, Ceyda Gürsel, Serkan Özatıcı, Fatih Ermeydan, Mehmet Ali Korkmaz da bulundu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu tarafından ilçede yürütülen çalışmalar ve projelere ilişkin bir sunum yapıldı. Sunum eşliğinde detaylı bilgi paylaşımında bulunan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, yürüttükleri çalışma ve projelerin kurumlara ya da kişilere değil, millete özel olduğunu vurguladı.

Ziyaret sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.