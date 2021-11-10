AB Bilgi Merkezi’nden iklim değişikliği semineri

İnsanlık için büyük riskler barındıran ve yıkıcı etkileri olan “İklim Değişikliği” için Gaziantep Ticaret Odası bünyesinde faaliyetlerini yürüten Gaziantep AB Bilgi Merkezi tarafından farkındalık semineri düzenlendi.

Seminerin açılış konuşmasını yapan GTO Genel Sekreter Yardımcısı Gülbin Çalışkantürk, “Yaşadığımız dünyayı güzelleştirmek, korumak ve gelecek nesle daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için hepimizin sorumlulukları var" dedi. Gaziantep AB Bilgi Merkezinin uzun süredir iklim değişikliğine dikkat çeken çalışmalar yürüttüğünü ve bu konuda önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Çalışkantürk, “Gaziantep Ticaret Odası olarak şehrimiz ve ülkemiz için pek çok örnek işe imza atıyoruz. İklim değişikliğinin de ilerleyen süreçte dünyamıza ve insanlığa vereceği zararın çok net farkındayız. Bu yüzden çok geç kalmadan kolları sıvamamız, çevremizi olabildiğince bilinçlendirmemiz gerekiyor. Bilindiği üzere kurum olarak ‘Yeşil Ekonomi’ için de harekete geçtik. Doğal dengeyi koruyarak üretimi hedefleyen AB Yeşil Mutabakatı’na şehrimizi hazırlamak en önemli hedeflerimizden birisi” dedi.

Gaziantep Ticaret Odası personelinin ve STK temsilcilerinin katıldığı seminerde “İklim Değişikliği: Mevcut Durumu, Etkileri ve Azaltılması” konulu bir sunum gerçekleştiren ve dikkat çeken konulara değinen Hasan Kalyoncu Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Adem Yurtsever de iklim değişikliğinin en büyük etkisinin sıcaklık artışı ve bu artış neticesinde oluşacak yıkıcı etkiler olduğunu belirtti.

Önlem alınmaz ise sıcaklığın 2100 yılına kadar 2-3,7 C artabileceğinin öngörüldüğünü söyleyen Yurtsever, ekosistem ve biyolojik dengenin bozulacağını, buzulların eriyeceğini, kuraklık ve mevsim değişimlerinin yaşanacağının altını çizerek, atılması gereken adımlar ve yürütülecek çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.