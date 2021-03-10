84 yaşındaki Hamide Nine Şahinbey Belediyesi’nin kurslarında Kur’an-ı Kerim öğrendi

Şahinbey Belediyesi Özgecan Kültür Merkezi’nde açılan Kur’an-ı Kerim kursuna gelen 84 yaşındaki Hamide Bozgil Kur’an-ı Kerim okumasını öğrendi.

Şahinbey Belediyesi’ne bağlı Özgecan Kültür Merkezi’nde kadınlar için açılan Kur’an kursuna gelen 84 yaşındaki Hamide nine, Kur’an-ı Kerim öğrenmenin yaşının olmadığını ifade ederek, Başkan Mehmet Tahmaoğlu’na sunduğu imkanlardan dolayı teşekkür etti.

"Allah, başkanımızdan razı olsun"

Elinde Kur’an-ı Kerim’i ile her gün büyük bir hevesle Özgecan Kültür Merkezi’nde ki Kur’an kursunun yolunu tutan 84 yaşındaki Hamide nine, “Günlük, düzenli olarak Kur’an-ı Kerim okurum ve özellikle Yasin suresini daha çok okurum. Kur’an-ı Kerim’i hiç aklımdan çıkartmam. Uyumadan önce de mutlaka Kur’an-ı Kerim okur, öyle uyurum. Bu kursa da Kur’an-ı Kerim’i ilerletmek için geldim. Herkese Kur’an-ı Kerim’i öğrenmelerini ve bu tür kurslara gelmelerini tavsiye ediyorum. Komşularımı da teşvik ediyorum. Komşularımızdan da kursa gelen var. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu bizlere çok güzel imkanlar sunuyor. Kadınlar buraya gelerek birçok farklı kurstan faydalanıyor. Allah kendisinden razı olsun” diye konuştu.