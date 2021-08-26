81 yaşındaki kadın ameliyat ile göğsündeki tümörden kurtuldu

Kahramanmaraşta yaşayan ve göğüs ağrısı şikayetiyle Gaziantep’e gelerek ANKA Hastanesi’ne başvuran 81 yaşındaki kadın, gerçekleştirilen başarılı operasyonla göğüs kafesindeki tümörden kurtuldu.

Kahramanmaraş’ta yaşayan ve uzun süredir göğsünde ağrı şikayeti bulunan 81 yaşındaki Fidan Bozca, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’ne başvurdu. Hastanede yapılan muayene ve tetkiklerin ardından hastanın göğüs kafesinde kitle tespit edildi. Metabolik Cerrahi, Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı’nın ameliyat olmadığı takdirde, tümörün ciddi sorunlara neden olacağını söylediği hasta ilerlemiş yaşına rağmen ameliyat olmayı kabul etti. Hastanın ilerleyen yaşı ve çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle riskli olan operasyon Doç. Dr. Yağcı tarafından başarı ile gerçekleştirildi. Özel bir ameliyat olduğunu belirten Doç.Dr. Yağcı, hastanın genel sağlık durumu ve operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

“Hastamız bize şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle başvurdu. Yaptığımız tetkiklerde göğüs kafesinde 9 cm’likkitle olduğunu tespit ettik. Tümörün başka organlara yayılmasını engellemek ve daha fazla büyüyerek hastanın hayatını sürdürmesine engel olma durumunu ortadan kaldırmak amacıyla ameliyat olması gerektiğini söyledik. Hastamızı 2 yıl önce de kalın bağırsak kanseri nedeniyle ameliyat etmiştik. 2 yıl sonra ise hastalığının göğüs kafesinde tekrarladığı ortaya çıktı. Yaşı ve diğer sağlık sıkıntıları nedeniyle hastamız ameliyat olma konusunda biraz tedirgindi. Ancak operasyonu riskli olmasına rağmen başarı ile tamamladık. Hastanın göğüs kafesinden iki kaburga, karın duvarı, diyafram zarı, karaciğerin bir kısmı alındı. Yani oldukça büyük bir ameliyat oldu. Yaşına göre çabuk toparlanan hastamızı, 4 günde taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.”

Ameliyat sonrası ağrıları dinen ve kendisini daha iyi hissettiğini dile getiren Bozca, "Uzun zamandır dayanılmaz ağrılar çekiyordum. Ameliyatın ardından ağrılarım geçti. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Doktoruma teşekkür ederim" dedi. Fidan Bozca’nın oğlu Salman Bozca da, annesinin sağlığına kavuşmasını sağlayan Doç.Dr. Yağcı ile ANKA Hastanesi yönetici ve çalışanlarına yakın ilgilerinden dolayı teşekkür etti. Bozca, “Annem daha önce de rahatsızlanmıştı. Birçok yere başvurmuş, ancak hiçbir yerde derdine çare bulamamıştık. Tanıdıklarımızın tavsiyesi ile ANKA Hastanesi’ni tercih etmiştik.Şimdi de hiç düşünmeden bu hastaneye geldik. Annemi sağlığına kavuşturan doktorumuza, ilgilerinden dolayı ANKA Hastanesi yönetimi ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederiz" diye konuştu.