8 taziye salonlu sosyal tesiste sona gelindi

Güvenevler Mahallesi’nde yapımına başlanan ve içerisinde 4 kadın ile 4 erkek taziye evi salonu bulunan sosyal tesisin yapımında sona gelindi. Toplam 2 bin 400 metrekare kapalı alana sahip sosyal tesis, 2 blok halinde inşa edildi.

İhtiyaca yönelik yapılan planlamalar doğrultusunda gerçekleştirdiği yatırımlara bir yenisini ekleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, vatandaşın yararlanacağı nitelikli 4 taziye evini tek noktada hizmete sunacak.

Toplam 2 bin 400 metrekare kapalı alana sahip sosyal tesis içerisinde; 4 kadın ve 4 erkek taziye evi salonu, yemekhaneler, mescitler, 150 araçlık otopark alanı bulunacak.

4 aile anda taziyelerini kabul edebilecekler

Yapımında sona gelinen sosyal tesise ilişkin değerIendirmede bulunan mahalle sakinlerinden Ziya Korkmaz, şu ifadeleri kullandı:

“Güvenevler Mahallemiz yoğun ve kalabalık bir mahalle konumunda. Yoğun nüfusa sahip bir mahallemiz var. Mahallemizin önemli ihtiyaçlarından biri karşılanıyor. Sağ olsun muhtarımızın da girişimleriyle Şehitkamil Belediyemiz tarafından mahallemize iki tane sosyal tesis aynı anda yapılıyor. Bu iki sosyal tesisimizde 4 ailemiz aynı anda taziyelerini kabul edebilecekler. Mahallemizin böylesine güzel taziye evlerine ihtiyacı vardı. Sağ olsun Şehitkamil Belediyemiz de çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. Çevre düzenleme çalışmaları da devam ediyor. İnşallah en kısa sürede tamamlanarak, mahallemizin hizmetine sunulacak. Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve ekibine, mahallemize yapmış olduğu bu 2 sosyal tesis için çok teşekkür ediyorum.”