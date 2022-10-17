70 bin öğrenciye yapılacak bin 200 TL’lik destekte son başvuru tarihi uzatıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Gaziantep Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında, üniversite sınavına hazırlanan ve Gaziantep sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi 11 ve 12’nci sınıf öğrencilerine yapacağı yıllık bin 200 lira maddi destek için son başvuru tarihi 31 Ekim’e kadar uzatıldı.

Eğitime destek amaçlı kullanılması amacıyla yapılan yardımda 11 ve 12’nci sınıf öğrencilerine 1’nci dönem ve 2’nci dönem 600’ler lira olmak üzere toplam 1.200 TL nakdi destek sağlanıyor.

Anneler kadın dostu kent Gaziantep mobil uygulamasından 31 Ekim’e kadar başvuru yapabilir

Başvurular, aileler tarafından ‘Kadın Dostu Kent Gaziantep’ mobil uygulamasından başvurunun son tarihine kadar yapılacak. Maddi destek sağlanacak öğrencilerin tespiti İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılarak Büyükşehir Belediyesi’ne iletilecek.

70 bin lise öğrenci Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu destekten faydalanacak.