6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.H.Ö. isimli şüpheli yakalanarak, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda , FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.H.Ö. isimli şüpheli yakalanarak, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.