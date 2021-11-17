banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş'a 8 yıl 4 ay hapis cezası
Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş'a 8 yıl 4 ay hapis cezası
Play-off nedir? Play-off maçları ne zaman ve nasıl oynanacak?
Play-off nedir? Play-off maçları ne zaman ve nasıl oynanacak?
Konya Kağıt Halka Açılıyor...
Konya Kağıt Halka Açılıyor...
ASELSAN'a İngiltere'den ödül!
ASELSAN'a İngiltere'den ödül!

6 saat sonra bulunan parmak yerine dikildi

Gaziantep’te fabrika işçisinin iş kazasında kopan ve kazadan 6 saat sonra bulunan parmağı, Gaziantep Özel Hatem Hastanesi’nde Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Vasıl Ercüment Erbaş tarafından uygulanan mikro cerrahi yöntemiyle başarılı bir şekilde yerine dikildi.

GAZİANTEP 17.11.2021, 10:24
6 saat sonra bulunan parmak yerine dikildi

Gaziantep’te fabrika işçisinin iş kazasında kopan ve kazadan 6 saat sonra bulunan parmağı, Gaziantep Özel Hatem Hastanesi’nde Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Vasıl Ercüment Erbaş tarafından uygulanan mikro cerrahi yöntemiyle başarılı bir şekilde yerine dikildi.

Gaziantep’te bir fabrikada çalışan 23 yaşındaki O.B’nin parmağı çalışırken makineye sıkıştı. Parmağı kopan talihsiz işçi, arkadaşları tarafından hemen hastaneye kaldırıldı. Kopan parmak bulunamadığı için farklı bir hastanede eli toparlanan O.B’nin bu sırada kopan parmağı fabrikada her yerde arandı. Kopan parmak tam 6 saatte bulunurken, bu operasyonları başarıya gerçekleştiren Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Vasıl Ercüment Erbaş’a başvuruldu. Op. Dr. Erbaş, Özel Hatem Hastanesi’nde işçinin kapatılan parmağını tekrar açıp, bulanan parmak ucunu mikro cerrahi yöntemiyle başarılı bir şekilde yerine dikti. 3 saat süren operasyonun ardından parmaklarına yeniden kavuşan O.B. sevincini şu sözlerle ifade etti:

“Talihsiz bir iş kazası yaşadım. Makineye elimi kaptırmam sonucu parmağım koptu. Acılar içinde kıvranırken, aslında bir yandan parmağımı bulamamanın üzüntüsünü yaşıyordum. Beni hemen hastaneye götürdüler. Parmağım bulunamadığı için ufak bir müdahale ile sadece kopan yeri toparlayıp sardılar. Sağ olsun arkadaşlarım bu sırada parmağımı bulup hemen bu tür operasyonları başarı ile gerçekleştiren Op. Dr. Erbaş’a başvurmuşlar. Bizi hemen kabul etti. Ben kopma süresi nedeniyle umutsuzdum. Ancak doktorum parmağımı yerine dikti ve parmağımı kullanabileceğimi söyledi. Ameliyatı gerçekleştiren doktorum ve Hatem Hastanesi çalışanlarına çok teşekkür ederim.”

"Parmaklarını rahatlıkla kullanılabilecek"

Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Erbaş zor operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

"Hastamız bize geldiğinde yaklaşık 6 saatlik bir süre geçmişti. Parmak bulunamadığı için önce başvurdukları hastanede kapatılmıştı. Bize gelindiğinde hemen değerlendirmede bulunup daha fazla vakit kaybetmeden operasyona başladık. Yaklaşık 3 saatlik bir operasyon oldu. Zor ve riskli bir ameliyattı. Bu gibi durumlarda erken müdahale çok önemlidir. Ancak bu vakada kopmanın üzerinden uzun bir süre geçmişti. Parmak da geç bulunmuş ve iyi korunamamıştı. Hastamızın ameliyatını mikro cerrahi teknik ile mikroskop altında gerçekleştirdik. Damarları, sinirleri, tendonları onarmak üzere tekrar parmağı eline birleştirdik ve parmakların dolaşımını sağladık. Hastamız böylece travma sonucu kaybettiği parmağına tekrar ulaşmış oldu. Cerrahi mikroskop altında, kalınlıkları yaklaşık olarak bir milimetre ve daha küçük olan atardamarlar, 0.7 - 0.8 mm ve daha küçük olan toplardamarlar, parmaklarının ucunu hissetmesini sağlayan sinirler ve parmakların hareket etmesini sağlayan tendonların tamamını onarmış olduk. Ameliyat sonrası iyileşme süresi tamamlandıktan sonra fizik tedavi ile birlikte kısa süre sonra parmaklarını rahatlıkla kullanabilecek”

Bu tür kazalarda kopan parçanın doğru saklanması ve taşınmasının yanı sıra kısa sürede tecrübeli bir hekime başvurulmasının önem arz ettiğini dile getiren Op. Dr. Vasıl Ercüment Erbaş, “Eğer kopan bir parmaksa soğuk suyla ıslatılmış bir beze sarıp bir naylon poşete konulması, bu poşetin de içinde buzlu su olan başka bir poşete konulması gerekiyor. Parmak, 6 saat süreyle bu şekilde kalabilir, ancak bu süre 8-10 saate kadar da çıkabiliyor. En çok parmağın buz kalıplarının arasında sıkıştırılarak bize getirilmesi ile karşılaşıyoruz Bu, hatalı bir davranış. Çünkü, hem parmaktaki dokuların donmasına hem de ezilmeye neden oluyor. Erken başvurularda parmağı kurtarma şansımız biraz daha artıyor. El ve kol kopmalarında ise kas dokusu fazlalaştıkça bekleme süresi de kısalıyor. Bu nedenle bu durumlarda süre daha büyük önem kazanıyor” diye konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6