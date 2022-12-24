555 sporcu, kurtuluş günü için kulaç atıyor

Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 11. Geleneksel 25 Aralık Gaziantep’in Kurtuluş Günü Yüzme Kurtuluş Kupası organizasyonunda 555 sporcu kulaç atacak.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Bugün gerçekleştirdiğimiz 11. Geleneksel 25 Aralık Gaziantep’in Kurtuluş Günü Yüzme Kurtuluş Kupası yarışmalarına 3 şehirden 16 kulüp, 555 sporcu katılım sağladı. Bu gerçekten bizim için çok önemli” dedi.

Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 11. Geleneksel 25 Aralık Gaziantep’in Kurtuluş Günü Yüzme Kurtuluş Kupası organizasyonu düzenlendi. Şehitkamil Belediyesi Alleben 1 Yüzme Havuzunda düzenlenen 11. Geleneksel 25 Aralık Gaziantep’in Kurtuluş Günü Yüzme Kurtuluş Kupası yarışmalarına yoğun ilgi gösterildi. 3 şehirden, 16 kulübün 555 sporcusu, çeşitli kategorilerde düzenlenen yarışlarda, ödül kürsüsü mutluluğu yaşamak için kıyasıya mücadele ettiler.

Eğitimli, disiplinli, sağlıklı nesiller, spor ile inşa edilebilir

Organizasyonun açılış konuşmasını yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak göreve geldiğimiz andan itibaren eğitime, spora, sanata ve kültürel etkinlikleri destek vermeye gayret gösterdik. Bugün gerçekleştirdiğimiz 11. Geleneksel 25 Aralık Gaziantep’in Kurtuluş Günü Yüzme Kurtuluş Kupası yarışmalarına 3 şehirden 16 kulüp, 555 sporcu katılım sağladı. Bu gerçekten bizim için çok önemli. Özellikle senenin son yarışı sayılan bu yarışmada alınan sonuçlar, federasyon tarafından da değerlendirmeye tabii tutuluyor. Bu faaliyetleri de yaparken, yalnızca kendi şehrimizdeki katılımcılarımıza değil, komşu misafirlerimize de geldikleri için teşekkür ediyorum. 101 yıl önce atalarımız bu toprakları bizlere vatan kılmak adına canlarıyla ödedikleri bu toprakları bizlere emanet ettiler. Günümüzde artık teknolojik ve ekonomik savaşlarla karşı karşıyayız. Bu teknolojik ve ekonomik savaşlardan kurtulabilmek adına sağlıklı nesillere ihtiyacımız var. Eğitimli, disiplinli, sağlıklı nesiller, spor ile inşa edilebilir. Bu vesileyle Şehitkamil Belediyesi olarak 4-6 yaştan başlayıp yetişkin bireylere kadar tüm spor branşlarına destek vermeye gayret gösteriyoruz. Bugünkü etkinlikte yarışan tüm yavrularımızı yürekten kutluyorum. 25 Aralık Gaziantep Kurtuluş Günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Organizasyonda dereceye giren sporcular, ödüllerini Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nun elinden aldılar.